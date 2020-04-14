Карантин в Україні: чому влада знову закрила ринки

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко спеціальним розпорядженням 31 березня дозволив роботу продовольчих ринків, але від 14 квітня знову їх закрив.

"Ринки не будуть працювати, здорового глузду немає, так само як і з церквами. Від завтра мою постанову, яка прописувала умови, як відкриватись і працювати ринкам, визнають такою, що втратила чинність", - заявив пан Ляшко в ефірі каналу ICTV.

Він нагадав, що дозвіл на роботу ринків давали для того, щоб українці у невеликих містах та селах мали доступ до дешевших продуктів, ніж у магазинах.

Проте два тижні роботи ринків показали багато фактів порушень, які примусили Віктора Ляшка переглянути рішення.

"Ми мали шалені порушення", - додав він.

31 березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко спеціальним розпорядженням дозволив роботу продовольчих ринків, але з низкою умов та обмежень.

Ринки мали дотримуватись жорстких санітарно-епідемічних умов.

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Після запровадження карантину ринкам офіційно заборонили працювати.

Але представники влади на місцях скаржились, що в багатьох регіонах, а особливо у невеликих населених пунктах, ринки є важливими для забезпечення населення продуктами.

Тож МОЗ дозволив роботу ринків за таких умов

якщо вони є зареєстрованими операторами на ринку харчових продуктів;

на території ринку має перебувати не більше одного відвідувача з розрахунку на 20 квадратних метрів;

дотримання відставні між покупцями у чергах не менш ніж 1,5 метра;

персонал та покупці ринку мають носити засоби індивідуального захисту;

для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має бути не менше 3 метрів.

Схожі обмеження діють у продовольчих магазинах, проте, як вказав Віктор Ляшко, досвід роботи ринків в умовах карантину показав що там не дотримувались санітарних умов і виникала загроза зараження коронавірусом.

Окрім ринків, пан Ляшко висловив занепокоєння можливим скупченням людей на Великдень 19 квітня.

Влада остерігається, що, попри заборони, люди можуть піти у неділю святити паски.

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