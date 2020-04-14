Хроніки коронавірусу: у Китаї на людях тестують дві нові вакцини

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У Китаї на людях розпочинають тестувати дві нові вакцини від коронавірусу, а Франція та Індія продовжують заходи суворого карантину.

За останніми даними, у світі виявили понад 1,9 мільйона випадків коронавірусу.

Найбільше хворих було у США (558 тисяч), Іспанії (169 тисяч), Італії (156 тисяч) та Франції (133 тисячі).

Ці ж країни лідирують за кількістю смертей, спричинених коронавірусною інфекцією. Понад 22 тисячі смертей зафіксували у США, 19 тисяч - в Італії, 17 тисяч - в Іспанії.

Нові вакцини

У Китаї розпочинають тестування на людях двох нових вакцин проти коронавірусу, повідомили місцеві державні ЗМІ.

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Нещодавно ВООЗ заявила, що у світі працюють над 70 можливими вакцинами, а три з них вже проходять клінічні випробування - їх тестують на людях.

З цих трьох дві розробляють у США, а третю - у Китаї. Тому дві нові пробні вакцини будуть вже четвертою та п'ятою, які тестуватимуть на людях.

Гонитва за вакциною від коронавірусу означає, що медики оминають багато необхідних за нормальних умов етапів досліджень. Проте це не значить, що світ скоро побачить готову вакцину.

За різними даними, навіть у випадку позитивних результатів тестування на людях, масове виготовлення вакцини розпочнеться не раніше другої половини 2021 року.

Продовження карантину у Франції

Президент Еммануель Макрон продовжив карантин та суворі обмеження у країні до 11 травня.

У Франції від коронавірусу за останню добу померли 574 людини, а загальна кількість смертей досягла 15 тисяч.

Індія сидить вдома

Суворі заходи карантину продовжують і в Індії з її населенням у 1,35 млрд людей.

Після консультацій з усіма штатами країни карантин та заборони виходити на вулицю продовжили до 3 травня.

Португалія в ізоляції

Португалія продовжила режим перекриття єдиного кордону на суходолі з Іспанією до 15 травня. Кордон закрили місяць тому, проте товари через нього провозять.

У Португалії зафіксували 17 тисяч захворювань - один на 600 людей, а в Іспанії 170 тисяч - один на 275 людей.

Іспанія, Італія та Австрія почали послаблювати карантин

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Іспанія, одна з країн, найбільш уражених пандемією коронавірусу, почала послаблювати карантинні обмеження, які призвели до спаду її економіки.

З понеділка працівники фабрик, будівельних компаній і ще кількох галузей отримали дозвіл виходити на роботу - за умови дотримання суворих норм безпеки.

Для всіх інших громадян досі діє обмеження на вихід з дому.

Італія - країна, яка довгий час була лідером за кількістю смертей від коронавірусу. Але все ж місцева влада зважилася на послаблення карантину.

Режим загальної ізоляції продовжили до 3 травня, але з вівторка зможуть відкритися книжкові магазини, магазини канцелярських товарів та дитячого одягу.

14 квітня крамниці відкриються і в Австрії.

У Данії діти ідуть у школу

Данія стала однією із перших країн у світі, яка почала суттєво послаблювати умови карантину.

Вже у понеділок тут відкриються десякі бізнеси, які до цього не працювали. У середу до занять у школах мають повернутися діти до 11 років.

Данія однією із перших європейських країн запровадила в себе жорсткий карантин близько місяця тому. Влада вважає, що їй вдалося взяти поширення коронавірусу під контроль.

Кордони країни поки що залишатимуться закритими.

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