Коронавірус в Україні: кількість нових хворих зменшилась
Вранці 14 квітня в Україні лабораторно підтвердили 3 372 випадків коронавірусної інфекції. Вчора було 3 102.
За добу додалося 270 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Це менше вчорашнього показника, адже 13 квітня нових хворих було 325.
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Загалом за час спалаху 98 людей померли. За добу смертельних випадків - п'ять. Вже 119 (+22) пацієнтів одужали, додають у відомстві.
Найбільше хворих - у Києві (551), Чернівецькій (546) та Івано-Франківській областях (332).
У Києві левову частку хворих (93) становлять монахи Києво-Печерської лаври.
Як повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, з 14 квітня в Україні знову закриваються усі продовольчі ринки.
Раніше їм дозволили працювати зі умови дотримання санітарних вимог, проте у їхній роботі фіксують надто багато порушень.
Тим часом у світі виявили вже понад 1,9 мільйона випадків коронавірусу.
Лідирують за кількістю зафіксованих випадків США (557 тисяч), Іспанія (166 тисяч), Італія (156 тисяч) та Франція (133 тисячі).
Ці ж країни лідирують за кількістю смертей, спричинених коронавірусною інфекцією. Понад 22 тисячі смертей зафіксували у США, 19 тисяч - в Італії, 17 тисяч - в Іспанії.
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