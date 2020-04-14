Коронавірус в Україні: кількість нових хворих зменшилась

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Вранці 14 квітня в Україні лабораторно підтвердили 3 372 випадків коронавірусної інфекції. Вчора було 3 102.

За добу додалося 270 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Це менше вчорашнього показника, адже 13 квітня нових хворих було 325.

Загалом за час спалаху 98 людей померли. За добу смертельних випадків - п'ять. Вже 119 (+22) пацієнтів одужали, додають у відомстві.

Найбільше хворих - у Києві (551), Чернівецькій (546) та Івано-Франківській областях (332).

Копирайт изображения УНІАН Image caption Києво-Печерська лавра на карантині, медики проводять обстеження і тестування усіх насельників. З 200 монахів там хворі вже 93.

У Києві левову частку хворих (93) становлять монахи Києво-Печерської лаври.

Як повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, з 14 квітня в Україні знову закриваються усі продовольчі ринки.

Раніше їм дозволили працювати зі умови дотримання санітарних вимог, проте у їхній роботі фіксують надто багато порушень.

Пропустити Youtube допис , автор: BBC News Україна Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець Youtube допису , автор: BBC News Україна

Тим часом у світі виявили вже понад 1,9 мільйона випадків коронавірусу.

Лідирують за кількістю зафіксованих випадків США (557 тисяч), Іспанія (166 тисяч), Італія (156 тисяч) та Франція (133 тисячі).

Ці ж країни лідирують за кількістю смертей, спричинених коронавірусною інфекцією. Понад 22 тисячі смертей зафіксували у США, 19 тисяч - в Італії, 17 тисяч - в Іспанії.

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