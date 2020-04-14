Чорнобиль більше не горить: "відкритого вогню немає"

Копирайт изображения ДСНС

Зранку 14 квітня у Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі, проте відкритого вогню більше немає, твердить ДСНС.

"Спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками", - повідомили у відомстві.

З вечора 13 квітня на півночі Київщини та над зоною відчуження падає дощ.

Інженерна техніка продовжує робити роздільні смуги для зупинення пожеж, працює шість одиниць спеціальної авіації.

У зоні відчуження працюють 415 людей та майже 100 одиниць техніки.

Пропустити Youtube допис , автор: BBC News Україна Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець Youtube допису , автор: BBC News Україна

У ДСНС наполягають, що радіаційний фон у Києві та області у межах норми: у Києві - 0,012 мР/год, а Київській області - в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год.

Копирайт изображения Getty Images

Директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук у спеціальному зверненні заявив, що пожежа у зоні не несе загрози для атомної електростанції, сховищу відпрацьованого палива та іншим критичним об'єктам.

"Не розганяйте зраду, будь ласка! Не заважайте - своїми неврівноваженими, апокаліптичними дописами, джерелом інформації для яких зазичай є "сарафанне радіо" - працювати нашим хлопцям", - додав він.

Копирайт изображения ДСНС Image caption Спеціальна техніка робить спеціальні смуги для непоширення вогню

Напередодні у мережі почали писати, що пожежа наближається до ЧАЕС та могильників відходів палива.

Пожежа у Чорнобильській зоні триває вже понад десять днів.

За цей час вигоріли тисячі гектарів лісу та багато покинутись сіл.

Основною причиною пожеж називають підпали сухої трави.

13 квітня парламент суттєво збільшив штрафи за підпали, а найсуворіші з них досягатимуть 153 тисячі гривень.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!