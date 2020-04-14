Як українська "Мрія" рятує ЄС від коронавірусу
Найбільший транспортний літак у світі АН-225 "Мрія" після модернізації почав виконувати гуманітарні рейси та доставляти медичні матеріали для боротьби з коронавірусом у ЄС.
14 квітня "Мрія" виконала перший рейс та доставила до Варшави з Китаю одразу 81 тонну медичних матеріалів.
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"Мрія" долучилась до "Русланів" і стала шостим літаком авіакомпанії "Авіалінії Антонова", які залучені до перевезень життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19.
Ці рейси виконують у межах програми стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та ЄС.
Сьогоднішній рейс "Мрія" виконала з китайського міста Тяньцзінь й доставила куплені Польщею матеріали.
"Мрія" є унікальним найбільшим транспортним літаком у світі й існує тільки в єдиному екземплярі.
Часто прильоти та відльоти літака збирають багато глядачів у аеропортах світу.
Сьогодні трансляцію посадки літака у аеропорту імені Шопена у Варшаві показували багато польських ЗМІ, а на Facebook аеропорту її дивились 80 тисяч людей одночасно.
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