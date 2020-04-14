Шпигун Росії: СБУ каже, що викрила в себе генерал-майора, який працював на ФСБ
Контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію й викрила у своїх лавах агента ФСБ Росії, повідомила пресслужба відомства.
Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, він нібито готував вбивство добровольця Адама Осмаєва в Україні, якого в Росії підозрюють в підготовці замаху на Володимира Путіна.
"СБУ зібрала достатню кількість доказів, які переконливо свідчать - генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи", - повідомили в СБУ.
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У відомстві кажуть, що це найважливіше викриття за всю історію незалежної України.
Як вказують матеріали справи, Валерій Шайтанов, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБ України, перебував на агентурному зв'язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.
СБУ стверджує, що володіє беззаперечними доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України.
За це представник ФСБ нібито гарантував винагороду в розмірі 200 тис доларів США та паспорт громадянина РФ.
За версією слідства, генерал-майор збирав та передавав російській стороні інформацію про таємні операції в зоні АТО/ООС та надав багато іншої секретної інформації.
СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов, які свідчать про діяльність генерал-майора.
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