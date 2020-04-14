Палили траву - згоріло 18 хат. Вогонь ледь не знищив село на Житомирщині

Копирайт изображения ДСНС Житомирщини Image caption Пенсіонери залишилися без домівок

Через підпал сухостою і сильний вітер згоріли кілька десятків будівель у селі Борятин на Житомирщині, два будинки були житлові.

Поліція тепер шукає винних у пожежі.

Загорілось за селом

Борятин - невеличке село за 40 км на захід від Житомира.

Зранку понеділка місцеві жителі викликали пожежників через займання сухої трави на полі біля села.

Вогонь поступово поширювався, але не в бік села.

Утім, вдень напрямок і сила вітру змінилися.

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"Вогонь фронтом 500 метрів миттєво перекинувся на населений пункт Борятин та охопив 27 будівель, розташованих на одній вулиці біля поля", - йдеться у повідомленні пожежників.

До села довелося викликати додаткові відділення рятувальників.

Що погоріло

Село гасили до вечора.

Один з пожежників потрапив до реанімації через опіки верхніх дихальних шляхів.

У підсумку згоріло 18 будинків (двоє жилих, а решта пусті) та 9 сараїв.

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Четверо пенсіонерів залишилися без домівок і змушені переїхати до дітей.

Загалом вигоріло 10 гектарів поля, лісопосадки поруч та садків.

Поліція тепер шукає, хто саме підпалив траву за селом.

Самі селяни, за даними ТСН, говорять про "компанію, яка розводила багаття та смажила шашлики".

Інша версія - траву підпалив хтось з селян, утім місцеві це заперечують.

"Хтось траву підпалив і це все сталося за одну хвилину. Кидало полум'я, хати горіли. Я ніколи такого не бачила. Вибухали балони, дуже страшно було", - цитує ТСН слова однієї жительок Борятина.

Поліція розслідує пожежу за статтею про умисне знищення майна через підпал. За нього винним загрожує від трьох до десяти років в'язниці.

А напередодні Верховна Рада підвищила штрафи за спалювання сухої трави і пошкодження лісів до 153 тис. грн.

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