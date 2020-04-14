25-та українська експедиція нарешті вирушила в Антарктиду
25-та Українська антарктична експедиція нарешті вирушила на станцію "Академік Вернадський" після обсервації у Чилі.
До цього вся експедиція була під загрозою зриву через пандемію коронавірусу.
У середині березня українські полярники вже вирушали в Антарктику, але змушені були повернутися через карантин у Південній Америці.
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Через штормову протоку
У вівторок зранку команда 25-ї Української антарктичної експедиції завершила двотижневу обсервацію в Чилі і вийшла на судні "Бетанзос" з порту Пунта-Аренас до станції "Академік Вернадський".
Тепер її шлях пролягатиме через штормову протоку Дрейка. Зараз це - штормовий регіон, адже у південній півкулі вже осінь, а в Антарктиді наближається антарктична зима.
Очікується, що експедиція дійде до острова Галіндез, де розташована українська станція, за п'ять днів. Такі прогнози дають в Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ).
Перед відплиттям на "Бетанзос" завантажили шість фур продуктів, пального і обладнання.
Весь вантаж і саме судно продезінфікували.
На Антарктиді до цього часу не зафіксували жодного випадку COVID-19.
Повернення попередньої експедиції
Коли експедиція дійде до "Вернадського", там ще п'ять діб розвантажуватимуть "Бетанзос", і ще п'ять - як очікується - повертатимуться до Чилі з попередньою 24-ю українською експедицією.
"Зусиллями наших дипломатів маємо домовленість, що уряд Чилі впустить нашу експедицію, яка вже понад рік пропрацювала в Антарктиді, на свою територію", - говорить керівник НАНЦ Євген Дикий.
"Звідти потім буде організована їхня відправка в Україну. Шляхи цього останнього етапу ще узгоджуються та залежать від того, як буде розвиватись ситуація з карантином в Україні та інших країнах на шляху додому", - додає він.
Найважча перезмінка в історії
Цьогорічна зміна експедицій на "Академіку Вернадському" - чи не найважча за всю історію українського дослідження Антарктиди.
Причиною цьому стала пандемія коронавірусу і непрогнозоване введення карантину в різних державах на шляху з України до острова Галіндез.
Почалося все 16 березня, коли 25-а експедиція екстрено вилетіла з Києва, щоб встигнути до карантину в країнах Південної Америки.
Але далі Стамбула відлетіти на вдалося.
"Ми встигли вилетіти в останній день, коли можна було виїхати з України. Але Колумбія закрила аеропорт для пересадки, і закрилась Чилі - запровадила драконівські карантинні заходи", - розповідав тоді ВВС News Україна Євген Дикий.
Після повернення всі учасники експедиції мали пройти в Україні обсервацію. Зрештою, ні у кого коронавірусу не виявили.
У кінці березня 25-а експедиція знову вирушила в Антарктику й змогла дістатися чилійського міста Пунта-Аренас.
Однак там їй знову довелося проходити двотижневу обсервацію - такі були вимоги Чилі.
При цьому, у березні-квітні кожен день для перезмінки має велику вагу - щоб встигнути все зробити, поки шлях до острова Галіндез не перекриє крига. Зазвичай станція ізольована 8-9 місяців на рік.
Розглядалась навіть можливість, щоб частина 24-ї експедиції залишилася на другу зимівлю і не довелося залишати станцію на рік.
"Ми відпрацьовуємо варіант, що навіть якщо людей не допустять, спільно з чилійською владою завезти на станцію запас харчів і продовольства, й евакуювати хоча б частину людей, бо зараз там багато їх", - говорив Євген Дикий у березні.
Але про консервацію станції і зупинку спостережнь мова ніколи не йшла.
"Припиняти ті спостереження, які є найбільш цінними, і які тривають впродовж десятиліть - метеорологічні, магнітометричні, іоносферні - такий варіант не розглядається", - наполягав Євен Дикий.
У найгіршому разі - там мали залишити мінімальний склад, щоб підтримувати життєдіяльність станції і дослідження.
Утім, зараз цього варіанту вдалося уникнути і 25-а експедиція нарешті вирушила на стрів Галіндез.
Разом з тим, через всі цьогорічні проблеми остаточно зірвалася частина робіт з модернізації станції.
До 25-ї експедиції увійшли 12 учасників: 7 науковців (метеорологи, біологи, геофізики) та 5 членів команди життєзабезпечення (лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв'язку).
Керівник експедиції - досвідчений еофізик Юрій Отруба, для якого це буде вже шоста зимівка.
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