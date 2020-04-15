Китай: McDonalds вибачився за заборону на вхід для темношкірих
Китайський підрозділ McDonalds вибачився за те, що в одному з ресторанів мережі у місті Гуанчжоу заборонили вхід для темношкірих відвідувачів.
На проблему звернули увагу після того, як соцмережами почало ширитися відео з оголошенням, розміщеним у закладі: "Нас проінформували, що відтепер чорношкірим людям не можна заходити в ресторан".
У керівництві мережі кажуть, що тимчасово закрили заклад одразу ж після того, як дізналися про це оголошення.
Темношкірі у Гуанчжоу перебувають в непростих стосунках з місцевим населенням.
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За словами лідерів африканської общини міста, минулого тижня сотні африканців виселили з готелів та апартаментів - після того, як в соцмережах поповзли чутки про те, що вони нібито поширюють коронавірус.
Гуанчжоу є хабом для багатьох африканців, які займаються закупівлею та продажем товарів у Китаї. Саме в цьому місті мешкає одна з найбільших африканських общин у КНР.
У McDonalds у відповідь на скандал заявили, що ситуація не відображає інклюзивні цінності компанії. Для працівників відділення, з яким виникла проблема, також пообіцяли провести тренінг на тему расового розмаїття та інклюзивності.
Дискримінація темношкірих
Денні Вінсент, BBC News, Гонконг
Африканці у Гуанчжоу кажуть, що стикаються з дискримінацією не лише упродовж останніх тижнів.
За деякими повідомленнями, місцеві медики проводили тестування темношкірих людей на коронавірус - безвідносно до того, чи мали вони симптоми хвороби, чи подорожували останнім часом і чи контактували з хворими.
Лідери общини розповідають, що сотні людей виселили з їхніх зйомних квартир та готелів. На одному з відео, яке оприлюднили в соцмережах, видно, як вихідці з Африки змушені спати на вулицях, під мостами та під відділками поліції.
Африканська община Гуанчжоу упродовж останніх років стрімко зменшується. Багато хто жаліється, що стають жертвами дискримінації і припускають, що пандемія коронавірусу - лише привід для її чергового прояву.
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