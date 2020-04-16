Новинний випуск BBC News Україна виходитиме на телеканалі Еспресо

Новинні випуски BBC News Україна відтепер можна буде подивитися на телеканалі Еспресо.

Програма виходитиме у прямому ефірі з Лондона з понеділка по п'ятницю о 21.00 за київським часом.

Новинні випуски BBC можна також дивитися на Громадському телебаченні, а також на сайті bbc.ua та на каналі BBC News Україна в Youtube.

"У ці складні часи люди дуже потребують надійної та точної інформації, і чудово, що завдяки нашій співпраці з телеканалом Еспресо більше українців зможуть дивитись випуски новин BBC, у яких ми висвітлюємо ключові світові події", - каже головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало.

Телеканал Еспресо розпочав роботу у 2013 році як інтернет-телебачення. Наразі воно також доступне у цифровому ефірному ТБ, в основних українських кабельних мережах, супутникових платформах, платформах IPTV та у прямому ефірі на YouTube та Facebook.

"Україна перебуває на перехресті геополітичного майбутнього, і поява випуску новин ВВС News Україна на Еспресо сприятиме прагненню суспільства швидко вчитися і переймати досвід країн, які успішно пройшли свій шлях до демократії", - каже головна редакторка телеканала Еспресо Світлана Самойленко.

Аудиторія неангломовних продуктів Всесвітньої служби BBC суттєво зросла на тлі коронавірусної кризи, і зараз сягає 163 мільйонів відвідувачів щотижня.

За інформаційної підтримки всесвітньої команди BBC випуски новин BBC News Україна демонструють глядачам глобальну перспективу нинішньої кризи та дають змогу побачити найкращі репортажі та аналітику з України та всього світу.

Окрім сайту bbc.ua, матеріали BBC News Україна також доступні в Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram та Viber.