Коронавірус в Україні: нових хворих на 100 менше, ніж минулої доби

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В Україні лабораторно підтвердили 5 449 випадків коронавірусної інфекції - такі дані станом на ранок 19 квітня повідомив Центр громадського здоров'я.

Протягом 18 квітня зареєстрували 343 нових випадки - це на 101 хворого менше, ніж підтвердили минулої доби.

Усього від початку епідемії у країні зробили 57 111 ПЛР-тестів.

Найбільше хворих у Чернівецькій області - 889, далі йдуть Київ (801) та Івано-Франківська область (480).

У лікарнях з коронавірусом перебувають 1 832 людини, зокрема 85 дітей. На амбулаторному лікуванні - 3 617 пацієнтів, з них 273 дитини.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 141 людина, з них 75 чоловіків та 66 жінок.

У ЦГЗ зазначають, що летальність від COVID-19 серед людей віком від 50-ти років в Україні становить 5,1%, а у віковій категорії до 50-ти років — 0,6%.

Вищий ризик розвитку ускладнень мають люди із супутніми захворюваннями мають. За даними центру, 74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.

Водночас одужали від коронавірусу вже 347 людей.

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