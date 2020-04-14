Хлопець пробіг напівмарафон на балконі

Мешканець міста Горажде у Боснії і Герцеговині пробіг напівмарафон на балконі свого житлового будинку.

Для цього Еміру Хастору довелося майже три тисячі разів долати невеличкий простір завдовжки 7,5 метрів.

Хлопець таким спортивним досягненням пишається. Але пояснює, що не мав іншого виходу, бо увечері в його місті діє комендантська година через поширення коронавірусу.

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