На Великдень йти й молитись біля храмів - звернення Онуфрія

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Предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій у зверненні до Великодня не закликав людей лишитись вдома, а повідомив, що всі хто прийдуть на службу, молитимуться надворі.

8 квітня МВС повідомило, що домовилось із Всеукраїнською радою церков про те, що релігійні служби відбуватимуться на час карантину без вірян, а на Великдень церкви не будуть збирати людей біля церков та у самих храмах.

МВС вказало, що церкви домовились не святити масово паски біля церков і не проводити служб біля храмів.

Предстоятелі Православної церкви України та Української греко-католицької церкви звернулись до вірян й закликали тих лишитись на Великдень вдома, щоб зберегти здоров'я.

На Вербну неділю деякі храми УПЦ МП порушили заборони й святили вербу у подвір'ях.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що через це проти трьох служителів віри склали адміністративні протоколи за порушення режиму карантину.

Києво-Печерська лавра, яка підпорядковується УПЦ МП, стала епіцентром спалаху коронавірусу у столиці. Там вже підтвердили 95 випадків хвороби, кілька монахів померли.

Звернення Онуфрія

14 квітня 2020 року митрополит Онуфрій записав відеозвернення до пастви.

Він повідомив про хід звершення пасхальних богослужінь.

"У цей рік свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Пасхальні богослужіння будуть звершуватися", - сказав Онуфрій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Києво-Печерська лавра на карантині

Для тих, хто хворіє, Онуфрій анонсував трансляцію служб через телебачення.

"Хочу втішити тих, хто через хворобу або з якихось інших причин залишаться вдома: ви не будете покинуті, ви зможете побачити Пасхальну службу по телебаченню", - сказав він.

Решта ж вірян, за його словами, можуть йти до храмів на свято.

"Ті ж віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм", - дозволив Онуфрій.

Митрополит Онуфрій не закликав вірян лишитись вдома, а також не уточнив, чи будуть біля храмів святити паски та пасхальні кошики.

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