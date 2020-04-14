Копирайт изображения EPA Image caption Світова економіка почне оговтуватися від коронавірусної кризи лише наступного року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що через пандемію COVID-19 та карантинні заходи у більшості країн цього року світова економіка впаде на 3%.

У розвинених країнах падіння буде удвічі більшим - понад 6%.

Лише три місяці тому, у січні, до того, як світом почав ширитися новий коронавірус, фахівці фонду передбачали, що у 2020 світова економіка зросте на 3,3%.

Найгірша криза за майже 100 років

Загальні втрати світової економіки цього року становитимуть близько 9 трлн доларів, вважають в МВФ. Це більше, ніж економіки таких потужних країн як Японія та Німеччина взяті разом.

Для порівняння у МВФ нагадали, що, наприклад, під час останньої світової фінансової кризи 2009 року світова економіка скоротилася лише на 0,1%. І тоді економіки країн, що розвиваються, не падали, а, навпаки, стали драйвером відновлення.

Копирайт изображения IMF.ORG Image caption У МВФ наочно повірняли наслідки фінансової кризи 2009 та втрати від "великого карантину" 2020

А особливість економічної кризи, зумовленої поширенням коронавірусу, полягає у тому, що одночасно великі втрати несуть як розвинені країни, так і країни, що розвиваються.

Раніше у МВФ назвали нинішню кризу найгіршою від часів "Великої депресії" 30-х років ХХ сторіччя.

Водночас, як уточнила головний економічний радник МВФ та директор департаменту досліджень Гіта Гопінат, нинішня криза поки що є не такою масштабною. Під час "Великої депресії" економіки розвинених країн світу впали на 16%, а а заглом у світі падіння становило близько 10%.

В МВФ наголошують: одним із головних ризиків нині є повна невизначеність, а відтак робити точні прогнози досить важко.

Проте, якщо заходи з боротьби із коронавірусом, до яких нині вдаються практично усі країни світу, будуть ефективними, то вже наступного року економіку світу очікує швидке одужання.

У МВФ очікують зростання на 5,8% у 2021 році.

Якщо ж поширення коронавірусу не вдасться приборкати, і у 2021 році відбудеться друга його хвиля, у МВФ не виключають подальшого падіння економіки - до 8%.

Що з Україною?

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Українська економіка цього року може скоротитися на 7,7%, вважають в МВФ. Втім, вже наступного року вона може відновитися і зрости на 3,6%.

Ухвалені напередодні зміни до бюджету України на 2020 рік розраховані на прогнозі, що українська економіка уповільниться на 3,9%.

Економіки країн євро можуть скоротитися на 7,5%, а усіх європейських країн - на 6,6%, прогнозують в МВФ.

Прогноз для Росії - "мінус" 5,5%.

Економіка США - найпотужнішої країни у світі - може скоротитися на 5,9%. Це найбільше падіння від 1946 року.

Як лікуватися?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Швидке одужання економік залежить від того, що уряд робив під час карантину

У МВФ вважають, що те, наскільки швидко відновлюватимуться економіки тих чи інших країн після кризи, залежить від того, до яких кроків вдаються уряди вже зараз, під час карантину.

Зокрема, як заявила головний економічний радник МВФ, дуже важливо, аби і домогосподарства, і бізнес отримав достатньо підтримки. Тоді, після завершення пандемії, економіка зможе швидше "залікувати рани", бізнес швидко відновить виробництво, а люди - споживання.

В цьому сенсі, твердить Гіта Горінат, "немає різниці між порятунком життя і рятуванням життєзабезпечення".

В МВФ також застерегли країни від "деглобалізації" - відмови від переваг, які світова економіка мала від глобалізації до кризи, особливо у виробництві і торгівлі.

"Це не час, коли варто відмовлятися від досягнень глобалізації", - заявила представниця МВФ.

Раніше МВФ заявив, що готовий надати країнам, що потерпають від коронавірусу, допомогу на загальну суму до 1 трлн доларів.

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