"Думали, карантин закінчується": поліція розігнала натовп людей в Індії

В Індії поліція застосувала силу, щоб розігнати натовп людей, які зібралися на вулиці, "бо думали, що в країні завершується карантин".

Як розповів міністр внутрішніх справ Індії у розмові з BBC, натовп сформувався біля залізничної станції в Мумбаї - люди сподівалися, що вже незабаром матимуть змогу сісти на потяг, аби поїхати додому.

Карантин в Індії спочатку мав закінчитися 15 квітня, проте у вівторок прем'єр-міністр країни анонсував його продовження до 3 травня.

Вочевидь, люди, що вийшли на вулицю, просто про це не знали.

Водночас опозиційні лідери кажуть, що люди вийшли на вулицю не помилково - а щоб протестувати проти втрати роботи.

Значна частина цих людей - працівники з інших регіонів Індії, які через карантин припинили отримувати зарплатню і водночас із цим не можуть повернутися додому.

Станом на 14 квітня в Індії виявили вже понад 10 тисяч випадків коронавірусу. 358 людей померли (згідно з даними Університету Джона Гопкінса).

"Тотальний" карантин в Індії оголосили 24 березня. . На час карантину практично усі підприємства та установи країни не працюють. Відкритими залишаються лише лікарні та інші медичні заклади. Виходити з дому не можна.

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