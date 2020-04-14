Вірус чи криза. Чого більше бояться українці

Копирайт изображения UNIAN Image caption Понад половина українців більше бояться наслідків карантину, ніж коронавірусу

54% українців більше побоюються економічних наслідків карантину, ніж епідемії коронавірусу. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 7-11 квітня.

У березні таку відповідь давали майже на 10% менше - 43% учасників опитування.

Чверть українців вважають навпаки, - вірус небезпечніший за кризу.

А 13% опитаних не бояться ні того, ні іншого, і вважають, що ситуація нормалізується впродовж одного-двох місяців.

Що ще турбує українців?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Українці найбільше турбуються про здоров'я близьких

Кожен третій українець (36%) нині турбується про здоров'я близьких.

Другою найбільшою турботою є зростання цін на харчі, - за це переживають 29% опитаних КМІС. Проте особисто проблеми з купівлею харчів мали лише 4%.

Кожного четвертого (26%) непокоять фінансові проблеми.

Копирайт изображения UNIAN Image caption 80% українців вважають, що влада не впоралася із забезпеченням населення засобами індивідуального захисту

Кожен п'ятий переживає, що не може придбати засоби індивідуального захисту (маску, рукавички, дезінфектор), або ж не отримає медичну допомогу тоді, коли це буде потрібно.

Власна хвороба та невизначеність ситуації лякає лише 13%, а 12% відчувають дискомфорт від перебування вдома.

І лише по 5% були змушені піти у неоплачувану відпустку, втратили роботу чи мають проблеми з бізнесом.

Чи справляється влада?

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Думки українців знову розділилися навпіл у питанні, наскільки успішною є протидія влади поширенню коронавірусу.

46% опитаних вважають, що влада успішно бореться з епідемією, тоді як 43% - дотримуються протилежної думки.

Проте коли українці відповідають на більш детальні запитання, картинка змінюється.

Тільки 12% вважають, що влада успішно впоралась с забезпеченням лікарень достатньою кількістю тестів на коронавірус. 65% вважають, що влада з цим не впоралася.

Так само лише 12% вважають, що влада забезпечила медиків достатньою кількістю засобів захисту. 70% не погоджуються з цим.

Четверо з п'яти (80%) упевнені, що влада не забезпечила населення засобами індивідуального захисту. І лише 14% цілком задоволені доступністю масок і рукавичок.

Також 14% вважають, що влада ефективно запобігає економічним труднощам через епідемію коронавірусу.

14% українців думають, що влада успішна у справі запобігання можливих економічних труднощів в Україні, пов'язаних з епідемією коронавірусу.

Проте 66% опитаних не вважають успішними зусилля влади щодо упередження економічної кризи.

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