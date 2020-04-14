Обшук у КМДА: першого заступника Кличка підозрюють у корупції

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Першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника підозрюють в корупції, в мерії проходять обшуки. Про це BBC повідомили джерела в Офісі президента і КМДА.

Як пишуть ЗМІ, Поворозник через посередника нібито вимагав у представника будівельної компанії хабар на суму 125 тисяч доларів - за вплив на ухвалення потрібних рішень.

Посередника правоохоронцям вдалося затримати у вівторок.

Микола Поворозник займає посаду першого заступника голови КМДА з 2017 року.

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