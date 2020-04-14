Обшук у КМДА: першого заступника Кличка підозрюють у корупції
Першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника підозрюють в корупції, в мерії проходять обшуки. Про це BBC повідомили джерела в Офісі президента і КМДА.
Як пишуть ЗМІ, Поворозник через посередника нібито вимагав у представника будівельної компанії хабар на суму 125 тисяч доларів - за вплив на ухвалення потрібних рішень.
Посередника правоохоронцям вдалося затримати у вівторок.
Микола Поворозник займає посаду першого заступника голови КМДА з 2017 року.
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