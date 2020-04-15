Хроніки коронавірусу. Трамп позбавив ВООЗ грошей через "дезінформацію"

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Станом на ранок 15 квітня у світі підтвердили понад 1,9 мільйона випадків коронавірусу, за даними Університету Джона Хопкінса).

Серед них 126 тисяч людей померли, понад 486 тисяч - одужали.

Найбільше хворих - у США (понад 600 тисяч), Іспанії (174 тисячі), Італії (162) та Франції (131 тисяча).

За кількістю смертей "лідирують" США (майже 26 тисяч померлих), Італія (21 тисяча), Іспанія (18 тисяч) та Франція (15 тисяч).

"Поширювали китайську дезінформацію"

Дональд Трамп оголосив, що США призупиняють виплату американських внесків у бюджет Всесвітньої організації охорони здоров'я. На його думку, вона не впоралася з пандемією коронавірусу.

"Реальність така, що ВООЗ достатньою мірою не отримувала, не перевіряла і не поширювала інформацію належним і прозорим чином", - сказав Трамп під час пресконференції.

"Світ розраховує, що ВООЗ буде працювати з країнами, щоб точна інформація про міжнародні загрози поширювалась своєчасно, а якщо цього не відбувається - самостійно доноситиме світу правду. ВООЗ не виконала цей обов'язок".

За словами Трампа, ВООЗ тривалий час поширювала китайську дезінформацію про коронавірус, це призвело до масштабних наслідків епідемії.

США є найбільшим джерелом фінансування ВООЗ. Лише минулого року внесок США склав 400 мільйонів доларів, або 15% усього бюджету організації.

Британія: кожна п'ята смерть - від коронавірусу

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За підсумками минулого тижня, кожна п'ята смерть в Англії та Вельсі була пов'язана зі спалахом коронавірусної інфекції. Про це у вівторок повідомили в Національному бюро статистика Великої Британії.

Усього в Англії та Вельсі за минулий тиждень зареєстровано 16 тисяч смертей, і коронавірус був вказаний як причина 3 475 з них.

Наразі кількість хворих у Великій Британії становить понад 94 тисячі, 12 тисяч людей померли.

Пік захворюваності ще попереду - ВООЗ

Пандемія коронавірусної інфекції у світі поки що не досягнула свого піку, заявила представниця ВООЗ Маргарет Харріс.

За її словами, ситуація в Європі залишається неоднорідною: водночас із тим, як в Італії та Іспанії ситуація з коронавірусом частково покращилася, в інших країнах - приміром, у Великій Британії - все ще фіксується приріст кількості заражень.

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Порушив правила ізоляції - сів за ґрати

35-річний житель міста Перт став першим австралійцем, якого засудили до ув'язнення за порушення правил соціального дистанціювання.

Джонатана Девіда засудили до шести місяців в'язниці - після того, як він втік з готелю, де перебував на ізоляції, щоб побачитися зі своєю дівчиною.

Також чоловіка зобов'язали заплатити штраф у розмірі 2 тисяч австралійських доларів - це близько 1 300 доларів США.

УЄФА вирішить майбутнє турнірів 22 квітня

Про це повідомила низка європейських спортивних ЗМІ.

Згідно з планами, 21 квітня УЄФА обговорить майбутнє національних чемпіонатів і єврокубків з представниками 55 футбольних асоціацій, а вже наступного дня оприлюднить календар завершення футбольного сезону у Європі.

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