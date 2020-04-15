Коронавірус: 99-річний британець зібрав $5 млн, ходячи навколо будинку

Копирайт изображения @captaintommoore

99-річний британський ветеран Том Мур зміг зібрати близько 5 мільйонів доларів, ходячи навколо свого будинку.

Мур розпочав цю акцію, щоб зібрати кошти для Національної системи охорони здоров'я Британії (NHS) і боротьби з коронавірусом.

Спочатку він мав на меті зібрати всього тисячу фунтів (близько 1 200 доларів), але сума пожертв швидко перевалила за цю суму.

Ідея акції полягає в тому, що чоловік, якому непросто пересуватися, має 100 разів пройти навколо свого 25-метрового подвір'я.

Цього результату він має досягти до свого 100-го дня народження, який відсвяткує наприкінці місяця.

Гроші для NHS, відгукнувшись на заклик пенсіонера, вже перерахували понад 170 тисяч людей з усього світу.

Зібрані кошти підуть передусім на допомогу британським медпрацівникам.

"У нас і раніше були проблеми, ми їх здолали і тепер маємо зробити те саме ще раз", - каже про боротьбу з пандемією 99-річний ветеран.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!