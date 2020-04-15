Коронавірус в Україні: рекордні 392 нові випадки за добу

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Станом на ранок 15 квітня в Україні лабораторно підтвердили 3 764 випадки коронавірусної інфекції.

За добу додалося 392 нових випадки, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Серед них - 29 дітей і 90 медпрацівників. 24 людини одужали.

Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, 120 осіб за останню добу госпіталізували, 10 людей померли.

За словами пана Степанова, говорити про завершення карантину в Україні поки зарано: "Зважаючи на сьогоднішній антирекорд, я вважаю, що говорити про вихід з карантину недоцільно", - сказав він.

Загалом за час спалаху в Україні 108 людей померли, 143 пацієнти одужали.

Найбільше хворих - у Києві (612), Чернівецькій (589) та Івано-Франківській областях (356).

Тим часом у світі станом на ранок 15 квітня виявили вже понад 1,9 мільйона випадків коронавірусу.

Лідирують за кількістю зафіксованих випадків США (понад 600 тисяч), Іспанія (174 тисячі), Італія (162) та Франція (131 тисяча).

Найбільше смертей так само зареєстрували у США (майже 26 тисяч померлих), Італії (21 тисяча), Іспанії (18 тисяч) та Франції (15 тисяч).

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