Зоопарк не виключає, що годуватиме одних тварин іншими

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Через карантин і відсутність відвідувачів зоопарки в багатьох країнах опинилися в скрутних умовах і змушені просити про благодійні пожертви.

Керівниця одного з зоопарків у північній Німеччині навіть заявила, що деяких тварин, не виключено, доведеться годувати іншим.

"Ми склали список тварин, яких нам доведеться вбити першими", - сказала Верена Каспарі у розмові з німецьким виданням Die Welt.

За словами пані Каспарі, вбивство одних тварин заради життя інших - це крайній і небажаний захід, але навіть він не вирішить усіх фінансових проблем зоопарку.

"Якщо до цього дійде, то мені доведеться усипити тварин, а не змушувати їх голодати. У найгіршому випадку нам доведеться годувати одних тварин іншим", - додає Каспарі.

Зоопарк, яким вона керує, не покривається з надзвичайного фонду допомоги малому бізнесу.

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За оцінками Каспарі, за весну її зоопарк недоотримає понад 190 тисяч доларів.

Окрім закликів до громадськості з проханням жертвувати кошти, німецькі зоопарки також звертаються до уряду - аби той виділив їм фінансову підтримку на 100 мільйонів євро.

Асоціація німецьких зоопарків пояснює, що на відміну від деяких інших бізнесів, зоопарки не можуть просто припинити роботу і скоротити витрати: за тваринами все одно доводиться доглядати, щодня годувати їх і забезпечувати опалення у деяких будівлях.

Тварини "сумують за людьми"

Деякі зоопарки також застерігають, що нинішня криза може завдати окремим тваринам емоційної шкоди, оскільки вони звикли до постійної уваги публіки.

За словами речниці Берлінського зоопарку Філін Хахмейстер, "мавпи особливо люблять спостерігати за людьми".

Тюлені та папуги, каже пані Хахмейстер, також люблять відвідувачів: "Зараз їм нудно".

Московський зоопарк минулого тижня також заявив, що пандам, які там мешкають, "чогось не вистачає".

"Вони почали набагато активніше наближатися до кожної людини, яка проходить повз їхній вольєр".

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