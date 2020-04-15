Поворозник і обшуки в КМДА: Кличко каже, що нікого покривати не буде

Копирайт изображения Unian

Віталій Кличко прокоментував обшуки, які напередодні пройшли в КМДА. Правоохоронці повідомляли, що підозрюють Миколу Поворозника, заступника мера, в корупції.

ЗМІ з посиланням на джерела в органах писали, що Поворозник через посередника нібито вимагав у представника неназваної будівельної компанії хабар 125 тисяч доларів - за вплив на ухвалення "потрібних" рішень.

Окрім того, з іншого об'єкта будівництва вони нібито хотіли отримати ще 246 тисяч доларів.

Сам Поворозник звинувачення на свою адресу заперечує і каже, що викликаний на допит як свідок.

Посередника, про якого йде мова, правоохоронцям вдалося затримати у вівторок, 15 квітня. Його спіймали під час одержання "неправомірної вигоди" 60 тисяч доларів.

Про затримання самого Поворозника не повідомляли.

"Ніколи нікого не покривав і покривати не буду"

Під час ранкового брифінгу Віталій Кличко заявив, що звістка про обшуки і підозри щодо Поворозника "схолихнула" його так само, як і всіх.

"Попереджаю всіх чиновників, які слабкі до грошей і не розуміють своєї відповідальності: вам краще тут не працювати. Головні принципи, за якими люди обирають владу і за якими я став мером, - нульова толерантність до корупції", - сказав Кличко.

"Якщо чиновник винен, має відповідати за законом. Я ніколи нікого не покривав і покривати не буду".

Водночас мер Києва не виключив, що уся справа може бути політично ангажованою: "Якщо це чиїсь маніпуляції, політичні ігри, щоб дискредитувати владу, то відповідати мають ті, хто за цим стоїть. Я цю справу доведу до кінця, обіцяю. Вимагаю від правоохоронців відкритого публічного розслідування".

"Хабарів не брав, звинувачення - брехня"

Копирайт изображения Unian

Сам Микола Поворозник у фейсбуці назвав звинувачення на свою адресу брехнею.

"Хабарів не брав, будь-яких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про яку згадують в публікаціях. Усі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі - брехня", - каже пан Поворозник.

За його словами, підозру йому, попри усі повідомлення, ніхто не оголошував, а на допит його викликали як свідка.

"Ніколи не брав хабарів, бо це суперечить моїм життєвим і професійним поглядам та принципам", - додав Поворозник.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!