Анонімні дані Apple: як українці ходять та їздять на карантині

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Компанія Apple відкрила доступ до анонімних даних про використання додатку "Карти Apple" на тлі пандемії коронавірусу.

Цей додаток використовує доступ до геолокації пристрою, а отже, може відслідковувати пересування користувачів.

Зведена інформація по 63 країнах, зокрема, й щодо України, оприлюднена на сайті Apple.

З опублікованого слідує, що станом на 13 квітня українці почали ходити пішки на 49% менше, якщо порівнювати з 13 січня, а їздити на автомобілі - на 35% менше.

Копирайт изображения Скріншот з сайту Apple

Для порівняння - в Італії ці ж показники за той самий період впали на 88% і 85% відповідно, в Іспанії - на 90% і 82%, а у Великій Британії - на 73% і 70%.

Водночас у Швеції, де карантинні обмеження є менш суворими, люди стали ходити пішки тільки на 38% менше, водити автівку - на 5%.

В Apple зазначають, що ці статистичні дані мають допомогти урядам країн вживати заходів для боротьби з поширенням пандемії.

Також в компанії нагадують, що з повагою ставляться до анонімності даних про пересування: "Карти Apple" не прив'язані до конкретних акаунтів Apple ID, а історію пересувань користувачів Apple не зберігає, запевняють в компанії.

Що українці думають про карантин? Опитування

Напередодні соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування щодо ставлення українців до карантину.

Згідно з ними, 61% українців вважають запроваджені обмежувальні заходи оптимальними, 15% переконані, що вони є занадто жорсткими, 17% - що вони є зам'якими.

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Понад половина опитаних заявили, що у зв'язку з карантином обмежили вихід з дому, третина - що дотримуються обмежень частково. Лише кожен десятий зізнався, що не дотримується обмежень, запроваджених владою.

"19% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день, 29% - один раз на день. Водночас 42% заявили, що виходять лише раз на кілька днів, 10% - взагалі намагаються не виходити", - кажуть у групі "Рейтинг".

Опитування проводилося з 10 по 12 квітня в усіх регіонах України, окрім непідконтрольних територій Криму та Донбасу. Вибірка - 2 тисячі респондентів. Похибка не перевищує 2,2%.

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