Братські траншеї та забиті морги: чи приховують в Ірані смерті від коронавірусу

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Працівник іранського моргу очищає тіла

На цьому відео видно працівника моргу, оточеного десятками тіл, на кладовищі.

Деякі з них загорнуті в білі савани - вони були "готові" вранці, каже чоловік на відео. Потім він показує ряди чорних мішків із тілами, вишикувані на підлозі в очікуванні, поки їх підготують до поховання.

Після цього він іде в іншу кімнату, далі ще в іншу. Та ж похмура ситуація: тіло за тілом, викладені на землі, утворюють ту саму пекельну чергу.

Це відео зняли на головному кладовищі в місті Кум, священному місті шиїтів у центрі Ірану. Саме звідти коронавірус почав ширитися країною.

На кадрах працівник розповідає, що усе це - тіла жертв коронавірусу, хоча BBC не може перевірити ці слова.

Але увагу інтернету привернуло те, що він каже далі. Деякі трупи перебувають у морзі п'ять-шість днів, говорить чоловік.

Ці кадри та коментарі чоловіка натякають на ширший факт: Іран намагається дати собі раду з величезною кількістю померлих. І вона може бути набагато вищою, ніж визнає влада.

Це відео з'явилося в мережі 2 березня і швидко стало вірусним. А реакція на нього влади Ірану дозволяє зрозуміти, як країна бореться за контроль над інформацією про коронавірус.

Передісторія

Жодна інша країна Близького Сходу не постраждала так сильно від Covid-19, як Іран.

Отримати точну інформацію про те, що там відбувається, як відомо, важко. Але багато публікацій в інтернеті дають зрозуміти, що морги в країні справді переповнені.

Частково це пояснюється тим, що багато професійних "омивальників" тіл відмовилися мити жертв Covid-19, бо бояться заразитися від трупів.

Копирайт изображения Instagram Image caption Студенти семінарії у місті Мешхед омивають тіла під час обідньої перерви

Натомість у деяких моргах це завдання - омивання померлих відповідно до ісламської традиції - поклали на волонтерів, зазвичай студентів семінарії.

Поки що немає підтверджених даних про те, що коронавірусом можна заразитися від мерців. Але Всесвітня організація охорони здоров'я радить людям бути обережними, оскільки тут так багато невідомого.

Наприклад, в Італії органи охорони здоров'я кажуть, що хоча вірус не може передатися посмертно, він все одно може вижити на одязі - тому трупи там негайно запечатують, а сім'ям заборонений доступ до тіл їхніх близьких.

Як відреагував Іран

Після того, як кадри з трупами стали вірусними, Іран відреагував жорстко. Чоловіка, який їх зафільмував, заарештували. Потім влада доклала зусиль, аби запевнити громадськість, що з усіма тілами поводилися з повагою та відповідно до традицій ісламу.

Відповідно до закону шаріату, людей слід поховати незабаром після їхньої смерті. Перед тим труп необхідно тричі омити водою.

А на початку березня верховний лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що до тіл жертв Covid-19 потрібно ставитися так само, як до будь-якого іншого померлого - очистити, загорнути в похоронний саван і провести молитву.

Копирайт изображения Hawzah News Agency Image caption "Якщо у тебе немає сміливості лева, ти не зможеш вирушити шляхом любові", - написано на захисному вбранні волонтерок Корона-дам .

Щоб вгамувати гнів, викликаний відео, провладні сайти почали приділяти особливу увагу одній групі волонтерів, що працюють в моргу.

Група жінок-добровольців, відома як Корона-дами, працює також у Кумі. Їх зображають як відважних жінок, що віддані ісламському останньому обряду, попри ризики для власного здоров'я.

Вони утворили три команди, кожна з яких працює у семигодинну робочу зміну. Вони розповідають, що коли миють трупи молодих людей, то вигукують молитви голосніше, аби підготуватися до такого непростого завдання.

На їхньому захисному одязі написано: "Якщо у тебе немає сміливості лева, ти не зможеш вирушити шляхом любові".

Уряд, тим часом, дедалі частіше стикається з незручними питаннями про те, чи не є криза гіршою, ніж про це говорять.

Наскільки складна ситуація в Ірані?

Згідно з офіційною урядовою статистикою, в Ірані захворіли на вірус понад 60 000 людей і близько 4 000 померли. Але група іранських дослідників у США вважає, що реальні цифри набагато вищі.

Ці дослідники з Массачусетського технологічного інституту та Вірджинського політехнічного інституту розробили модель, яка імітує поширення хвороби.

Вона використовує дані про заражених іранських мандрівників, у яких виявили вірус під час в'їзду в інші країни, а також численні оцінки медичного співтовариства, аби вирахувати більш точні, на їхню думку, показники.

Науковці підрахували, що станом на 20 березня померли понад 15 000 людей, а кількість інфікованих насправді могла наближатися до одного мільйона. Це в 10 разів більше офіційних даних, які на той момент свідчили про 1 433 смертей та трохи менше 20 000 випадків інфікування.

Копирайт изображения Mehr news agency Image caption Працівник накриває могили жертв коронавірусу вапном.

Ми, можливо, ніколи не дізнаємося справжній обсяг кризи в Ірані, але ознаки її масштабу закопують в землю.

Подекуди тіла навіть не ховають в окремі могили, а складають у довгі траншеї - практика, нечувана для цієї частини світу.

Лікар з провінції Мазендеран на півночі Ірану анонімно розповів BBC, що на місця поховань відправили фахівців громадської безпеки. Вони мають стежити за процесом поховання та покриття могил вапном, який, як кажуть чиновники, використовують, щоб дезінфікувати тіла та запобігти поширенню вірусу.

Лікар також розповів, що хоча у свідоцтвах про смерть ішлося про зупинку серця або грип як причину смерті, факт направлення таких фахівців вказує на те, що причиною смерті насправді є Covid-19.

Тим часом, низка сімей стверджує, що не має інформації про те, де перебувають тіла їхніх близьких. Їм сказали, що повідомлять усе, коли закінчиться криза, і вони зможуть відвідати могли.

А тим часом, релігійні діячі намагаються запевнити родичів, що із їхніми рідними поводяться з повагою і поховані вони відповідно до всіх ісламських обрядів.

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