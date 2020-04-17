Копирайт изображения УНІАН Image caption Контроль біля лаври

Через спалах коронавірусу в Києво-Печерській ларві захворіли вже понад сто монахів. Хворі також ректор Київської духовної академії і ще 18 семінаристів, які живуть на території лаври.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив 17 квітня про 7 нових випадків хвороби у Києво-Печерській лаврі.

Раніше він розповідав про 96 хворих, тож загальна кількість заражених священнослужителів досягла 103.

17 квітня стало відомо, що ректор Київської духовної академії та семінарії УПЦ МП єпископ Сильвестр та ще 18 семінаристів і викладачів підхопили коронавірус.

Лавра та академія є одним комплексом, тож разом там вже 122 хворих.

Лавра заблокована поліцією та Нацгвардією, а всередину пускають та випускають тільки за спеціальними дозволами.

Раніше повідомляли про трьох монахів, які померли останнім часом у лаврі, щоправда є суперечлива інформація, чи став причиною смерті коронавірус.

14 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що нове обстеження у лаврі пройшли 230 служителів та 68 учнів семінарії. Місто направило до лаври мобільні рентгени та бригади для забору матеріалів для тестування.

13 квітня на прохання мера Києво-Печерську лавру через спалах коронавірусу заблокувала поліція та Національна гвардія.

За словами правоохоронців, без спеціального дозволу до лаври нікого не впускають та не випускають.

Карантин у лаврі оголосили ще 4 квітня, але, за словами співрозмовників BBC News Україна, сюди все ж таки приходили віряни та нібито навіть освячували вербу 12 квітня у Вербну неділю.

Напружена ситуація і у Почаївській лаврі на Тернопільщині. Влада області повідомляє, що у святині може бути спалах коронавірусу, але намісник лаври не йде на контакт і там не проводять тестування.

Найбільша православна святиня

Києво-Печерська лавра є однією з найбільших православних святинь. Вона перебуває в користуванні УПЦ Московського патріархату.

Тест на коронавірус тут здав і намісник митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло. Проте у своєму відеозверненні не уточнив результат. Низка ЗМІ повідомляє, що митрополит Павло вже перебуває у лікарні, але офіційно лавра це не коментує.

13 березня у спеціальному відеозверненні митрополит Павло закликав не боятись коронавірусу та йти до храмів.

Копирайт изображения lavra.ua Image caption Владика Павло і монахи 31 березня

В Олександрівській лікарні Києва також лікується з підтвердженим коронавірусом намісник Іонинського монастиря Києва архієпископ Іона. Захворіли також троє монахів цього монастиря.

Іонинський монастир підпорядковується УПЦ Московського патріархату. Його влада Києва теж закрила на карантин.

Іти до храмів на Великдень

Предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій у зверненні до Великодня не закликав людей лишитись вдома, а повідомив, що всі, хто прийде на службу, молитимуться надворі.

Перед тим МВС повідомило, що домовилось із Всеукраїнською радою церков про те, що релігійні служби відбуватимуться на час карантину без вірян, а на Великдень церкви не будуть збирати людей біля церков та у самих храмах.

МВС вказало, що церкви домовились не святити масово паски біля церков і не проводити служб біля храмів.

Предстоятелі Православної церкви України та Української греко-католицької церкви звернулись до вірян й закликали тих лишитись на Великдень вдома, щоб зберегти здоров'я.

На Вербну неділю деякі храми УПЦ МП порушили заборони й святили вербу у подвір'ях.

Попри вмовляння поліції, предстоятель УПЦ МП не закликав вірян лишитись вдома на Великдень.

"Хочу втішити тих, хто через хворобу або з якихось інших причин залишаться вдома: ви не будете покинуті, ви зможете побачити Пасхальну службу по телебаченню", - сказав Онуфрій.

Решта ж вірян, за його словами, можуть йти до храмів на свято.

"Ті ж віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм", - дозволив Онуфрій.

Копирайт изображения church.ua Image caption Митрополит Онуфрій

Митрополит Онуфрій не уточнив, чи будуть біля храмів святити паски та пасхальні кошики.

Згодом представник УПЦ МП протоієрей Микола Данилевич в себе на Facebook опублікував заклик до священників за результатами наради з поліцією.

Основні результати, які він повідомив священникам:

В храмах під час богослужіння має бути не більше 10 осіб. Це дозволено.

біля храму на вулиці люди не повинні стояти. Це скупчення людей, а відтак це вважається порушенням.

В храми поліція заходити не буде, однак біля храму буде патрулювати й слідкувати, щоб не було скупчення людей.

Поліція просить священнослужителів повідомити прихожанам, щоб вони не приходили й не стояли навколо храмів.

Після завершення богослужіння люди можуть заходити по черзі (з дотриманням санітарно-епідеміологічних норм) в храм - сповідатися, причащатися, ставити свічки, освячувати пасхальні кошики.

"Важливо, щоб люди приходили по черзі, щоб не стояли масово біля храму. Священнику також дозволено освячувати пасхальні кошики біля помешкань людей", - написав він.

16 квітня МВС повідомило, що поліція буде попереджати, а потім штрафувати тих, хто скупчуватиметься на Великдень біля храмів.

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