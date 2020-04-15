Уряд послабив карантин для спортсменів. Але не для всіх

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Кабінет міністрів пом'якшив карантинні обмеження для спортсменів й дозволив їм індивідуальні тренування. Але не для всіх.

Такі зміни до постанови 211 схвалили на засіданні в середу.

"Зміни дозволяють спортсменам національних команд олімпійських та неолімпійських видів спорту та видів спорту для людей з інвалідністю проводити тренування в умовах карантину", - повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Він повідомив, що при підготовці врахували міжнародний досвід.

"Пропонується дозволити виключно індивідуальні тренування", - повідомив міністр перед голосуванням.

Серед дозволених урядом індивідуальних тренувань серед іншого вказують біг, ходу, їзду на велосипеді та рух на інвалідних візках. Після 6 квітня ці тренування проводити на аренах та спеціальних майданчиках було заборонено.

Чіткого роз'яснення, чи можна зараз індивідуально займатись спортом не в заборонених місцях досі немає. Проте у столиці багато людей бігають та їздять на велосипедах на вулицях.

Раніше Кабінет міністрів запровадив суворі карантинні обмеження, які заборонили навіть індивідуальні тренування для всіх включно з членами національних команд.

Через це у Києві, наприклад, був інцидент, коли спортсмен заради тренування перепливав Дніпро, щоб потрапити у Гідропарк і місце для тренування.

Копирайт изображения ВВС Image caption Поліцейські ловлять спортсмена-порушника карантину у Києві

Карантинні обмеження

З понеділка, 6 квітня, в Україні почали діяти низка нових обмежень, які запровадив уряд. Мова йде про дві основні заборони:

ходити по вулицях більше, ніж удвох. Виняток - супровід дітей до 14 років батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями або повнолітніми родичами. Інший виняток - службова необхідність;

перебувати у громадських місцях без вдягнутого респіратора чи маски. Саморобні маски дозволяються.

Також є заборона на вихід з дому без документів, а дітям до 14 років взагалі заборонено виходити на вулицю без дорослих.

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Окрім того, в Україні вже закриті парки, сквери, пляжі, дитячі і спортивні майданчики, а також ТРЦ і ресторани.

Спортсменам заборонили тренуватись не тільки у громадських місцях, а й на спортивних аренах.

Між областями, а також на в'їзді до великих міст, таких як Київ, встановили блокпости, де вимірюють температуру.

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