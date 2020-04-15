Копирайт изображения church.ua Image caption Вадим Новинський 14 квітня зустрічався з Онуфрієм і передав допомогу. Без масок та захисту

Відомий бізнесмен і депутат парламенту Вадим Новинський захворів на коронавірус. Про це повідомив сам політик.

"Згідно з вимогою МОЗ про перевірку контактів людей, у яких виявили коронавірус, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат", - написав він у Facebook.

Його стан у нормі, він не відчуває симптомів, температура - 36,8 градусів.

Новинський входить до числа найбагатших українців, а його статки експерти оцінюють у понад мільярд доларів. Але цьогорічний рейтинг Forbes свідчить, що Новинський випав з клубу доларових мільярдерів.

"До повторного тестування лікарі порадили провести у стаціонарі кілька днів. Для запобігання спекуляціям я вирішив про це повідомити сам", - додав він.

При цьому бізнесмен не вказав, чиє саме коло контактів перевіряли, коли виявили коронавірус у нього.

Вчора він зустрічався з предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрієм та передав гуманітарну допомогу - 850 тисяч захисних масок для усіх єпархій. Ні він, ні Онуфрій не мали захисник масок.

Копирайт изображения Вадим Новинський

Відомо, що депутат багато часу проводить у Києво-Печерській лаврі та спілкується з керівництвом УПЦ МП.

Депутат каже, що незалежно від кінцевого підтвердження діагнозу, має намір дотримуватись всіх рекомендацій лікарів у режимі ізоляції.

"Всі, з ким я контактував останнім часом, пройдуть ретельне тестування", - додав він.

Вадиму Новинському 56 років. Український паспорт отримав у 2012 році, а до цього був громадянином Росії.

Був депутатом парламенту від Партії регіонів, а потім "Опозиційного блоку".

У минулому скликанні парламенту група депутатів, яких пов'язують з Рінатом Ахметовим, посварилась з групою Фірташа-Льовочкіна.

Копирайт изображения Релігійна правда Image caption Вадим Новинський у Києво-Печерській лаврі наприкінці березня - вказує видання Релігійна правда. На фото також заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов та керівництво УПЦ МП. На цій же фото є намісник лаври Павло, який також міг захворіти

Вадим Новинський тоді очолив фракцію "Опозиційного блоку", але у виборчий список партії не пішов.

Зараз у Верховній Раді він представляє мажоритарний округ у Маріуполі.

На останнє позачергове засідання парламенту 13 квітня він не приходив.

Вадим Новинський є власником однієї з найбільших у країні фінансово-промислових груп - "Смарт-холдингу". Має спільні бізнесові інтереси з Рінатом Ахметовим та є його близьким соратником.

Вважається покровителем УПЦ Московського патріархату.

Останніми тижнями його фонд активно допомагає матеріалами для лікарень, а також захисними масками для храмів УПЦ Московського патріархату.

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