Вадим Новинський захворів на коронавірус
Відомий бізнесмен і депутат парламенту Вадим Новинський захворів на коронавірус. Про це повідомив сам політик.
"Згідно з вимогою МОЗ про перевірку контактів людей, у яких виявили коронавірус, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат", - написав він у Facebook.
Його стан у нормі, він не відчуває симптомів, температура - 36,8 градусів.
Новинський входить до числа найбагатших українців, а його статки експерти оцінюють у понад мільярд доларів. Але цьогорічний рейтинг Forbes свідчить, що Новинський випав з клубу доларових мільярдерів.
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"До повторного тестування лікарі порадили провести у стаціонарі кілька днів. Для запобігання спекуляціям я вирішив про це повідомити сам", - додав він.
При цьому бізнесмен не вказав, чиє саме коло контактів перевіряли, коли виявили коронавірус у нього.
Вчора він зустрічався з предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрієм та передав гуманітарну допомогу - 850 тисяч захисних масок для усіх єпархій. Ні він, ні Онуфрій не мали захисник масок.
Відомо, що депутат багато часу проводить у Києво-Печерській лаврі та спілкується з керівництвом УПЦ МП.
Депутат каже, що незалежно від кінцевого підтвердження діагнозу, має намір дотримуватись всіх рекомендацій лікарів у режимі ізоляції.
"Всі, з ким я контактував останнім часом, пройдуть ретельне тестування", - додав він.
Вадиму Новинському 56 років. Український паспорт отримав у 2012 році, а до цього був громадянином Росії.
Був депутатом парламенту від Партії регіонів, а потім "Опозиційного блоку".
У минулому скликанні парламенту група депутатів, яких пов'язують з Рінатом Ахметовим, посварилась з групою Фірташа-Льовочкіна.
Вадим Новинський тоді очолив фракцію "Опозиційного блоку", але у виборчий список партії не пішов.
Зараз у Верховній Раді він представляє мажоритарний округ у Маріуполі.
На останнє позачергове засідання парламенту 13 квітня він не приходив.
Вадим Новинський є власником однієї з найбільших у країні фінансово-промислових груп - "Смарт-холдингу". Має спільні бізнесові інтереси з Рінатом Ахметовим та є його близьким соратником.
Вважається покровителем УПЦ Московського патріархату.
Останніми тижнями його фонд активно допомагає матеріалами для лікарень, а також захисними масками для храмів УПЦ Московського патріархату.
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