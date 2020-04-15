Коронавірус в Україні: захворів перший прикордонник
Серед українських прикордонників зафіксували перший випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
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"Прикордонник одного з підрозділів в Закарпатській області ще декілька днів тому був госпіталізований до центральної районної лікарні з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього захворювання на ГРЗ", - йдеться у повідомленні.
Перший експрес-тест на COVID-19 дав негативний результат. Але ПЛР-аналізи підтвердили зараження коронавірусом.
"Наразі стан військовослужбовця задовільний, температура тіла у нормі. Державна прикордонна служба України підтримує постійний зв'язок з лікарями для забезпечення військовослужбовця всім необхідним", - додають у ДПСУ.
"Щоденний ризик"
Зараз встановлюють коло людей, з якими спілкувався хворий.
Люди, з якими він міг контактувати у підрозділі, чи кому могла передатись інфекція, підуть на самоізоляцію чи обсервацію.
"Відмітимо, що прикордонники одні з перших, хто долучився до заходів з недопущення поширення коронавірусу територією України і щоденно перебувають у зоні ризику, оскільки контактують з великою кількістю людей під час заходів прикордонного контролю", - відзначають у Прикордонній службі.
Там також наполягають, що всі прикордонники мали засоби індивідуального захисту.
А з середини лютого на самоізоляції чи обсервації побувало більше 300 прикордонників, що контактували з хворими на COVID-19.
200 тисяч на Великдень
Україна з березня закрила кордони для всіх іноземців, а також перекрила авіаційне, залізничне та інше пасажирське сполучення з іншими країнами.
Водночас в Україну почали масово повертатися українці з-за кордону - через відкриті пішохідні пункти пропуску.
Загалом очікується, що на Великдень на батьківщину повернуться близько 200 тисяч українців з усього світу.
Так само на Великдень чи дні одразу після нього у Міністерстві закордонних справ прогнозують можливий пік захворюванності на COVID-19.
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