Коронавірус в Україні: захворів перший прикордонник

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Серед українських прикордонників зафіксували перший випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Прикордонник одного з підрозділів в Закарпатській області ще декілька днів тому був госпіталізований до центральної районної лікарні з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього захворювання на ГРЗ", - йдеться у повідомленні.

Перший експрес-тест на COVID-19 дав негативний результат. Але ПЛР-аналізи підтвердили зараження коронавірусом.

"Наразі стан військовослужбовця задовільний, температура тіла у нормі. Державна прикордонна служба України підтримує постійний зв'язок з лікарями для забезпечення військовослужбовця всім необхідним", - додають у ДПСУ.

"Щоденний ризик"

Зараз встановлюють коло людей, з якими спілкувався хворий.

Люди, з якими він міг контактувати у підрозділі, чи кому могла передатись інфекція, підуть на самоізоляцію чи обсервацію.

"Відмітимо, що прикордонники одні з перших, хто долучився до заходів з недопущення поширення коронавірусу територією України і щоденно перебувають у зоні ризику, оскільки контактують з великою кількістю людей під час заходів прикордонного контролю", - відзначають у Прикордонній службі.

Там також наполягають, що всі прикордонники мали засоби індивідуального захисту.

А з середини лютого на самоізоляції чи обсервації побувало більше 300 прикордонників, що контактували з хворими на COVID-19.

200 тисяч на Великдень

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Україна з березня закрила кордони для всіх іноземців, а також перекрила авіаційне, залізничне та інше пасажирське сполучення з іншими країнами.

Водночас в Україну почали масово повертатися українці з-за кордону - через відкриті пішохідні пункти пропуску.

Загалом очікується, що на Великдень на батьківщину повернуться близько 200 тисяч українців з усього світу.

Так само на Великдень чи дні одразу після нього у Міністерстві закордонних справ прогнозують можливий пік захворюванності на COVID-19.

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