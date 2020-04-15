Рекордна кількість заражених медиків в Україні. Випуск новин

  • 15 квітня 2020

У випуску 15 квітня:

  • Чому в Україні так багато інфікованих медпрацівників порівняно зі світовою статистикою? Почуємо історії лікарів з усього світу.
  • Трамп проти ВООЗ. Чому президент США припинив фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я?
  • Вибори в часи пандемії. Південна Корея побила рекорд явки на голосуванні 2020.
  • Що робити вдома із хворим на COVID-19? Догляд за інфікованим і безпека для співмешканців.
  • Без продуктів ніяк. Як безпечно сходити в магазин в часи пандемії. Пояснюємо правила від МОЗ.

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