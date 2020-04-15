Apple представила новий бюджетний iPhone SE

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Apple представила новий iPhone SE, оновивши бюджетну модель, яку вона припинила випускати 2018 року.

Він нагадує iPhone 7 2016 року з екраном 4,7 дюйма та сенсором відбитків пальців, але немає камери глибини для розпізнавання обличчя.

Він працює на тому ж процесорі, що і флагманський iPhone 11 Pro, але не має кількох задніх камер.

IPhone SE коштує 399 доларів у США і дорожче в інших країнах - наприклад, 526 доларів у Британії.

Бюджетний айфон може допомогти Apple конкурувати за нових клієнтів проти таких конкурентів, як Samsung та Google, які мають сильні позиції у цьому ринковому секторі.

"Щойно ви купите iPhone, ви, швидше за все, купите ще один", - вважає Ден Айвер з інвесткомпанії Wedbush Securities.

Єдина камера

Попри те, що поширення коронавірусу призвело до зменшення попиту, виробники смартфонів продовжують випускати нові моделі. Раніше цього тижня OnePlus представила нові моделі, а минулого тижня Huawei запустила свою флагманську лінійку P40.

У лютому Apple попередила, що карантин в Китаї може вплинути на виробництво iPhone і знизити продажі.

Магазини у багатьох країнах, зокрема магазини Apple, залишаються закритими.

Втім, пан Айвер очікує продажу 20-25 млн айфонів протягом 6-9 місяців року.

Він додає, що хоча ціни конкурентів можуть бути аналогічними, "Apple - це золотий бренд".

Копирайт изображения Apple

Пристрій підтримує бездротову зарядку. Роздільна здатність задньої камери становить 12 мегапікселів і все ще може створювати розмитість у фонових фотографіях, попри відсутність другого об'єктива. Камера селфі має 7 мегапікселів.

Аналітик з нових технологій Кароліна Міланесі також заявила, що привабливість бренду Apple допоможе компанії у цьому ціновому діапазоні, де багато бажаючих мати iPhone.

"Є користувачі, які ніколи не мали нового iPhone, які хотіли б отримати його, і можуть собі це дозволити за цією ціною", - сказав консультантка Creative Strategies.

Але вона також попередила: "Я думаю, що телефон має демонструвати певні компроміси. Він не може бути занадто близьким до iPhone 11 або iPhone10R - або в чому сенс?"

IPhone SE надійде у продаж 24 квітня.

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