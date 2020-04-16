Хроніки коронавірусу: Ухань поспішає одружитися
Китайське місто Ухань, яке 11 тижнів жило під жорстким карантином, повертається до нормального життя.
Мешканці міста, чиї плани були відкладені коронавірусом на місяці, поспішають одружитися.
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Після того, як 8 квітня місто знову відкрили, весільні фотостудії, офіси реєстрації шлюбів переживають великий наплив людей.
"Попит на весільні фото після локдауну величезний. Але ми вирішили обслуговувати лише дві-три пари на день через питання безпеки", - розповів менеджер однієї з весільних фотостудій державному медіа ECNS.
МВФ заявляє, що вплив коронавірусу на економіку країн Азії буде "серйозним і безпрецедентним".
Є сподівання на відновлення у 2021 році, але "невідомо, як розвиватимуться події цього року", - йдеться у повідомленні Міжнародного валютного фонду.
США вже пройшли пік захворювання на Covid-19 і країна поступово буде відкриватися. Про це на брифінгу у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.
За його словами, у четвер, 16 квітня, оголосять новий план виходу з карантину.
"Ми хочемо повернути нашу країну", - сказав президент.
У США - понад 630 тисяч інфікованих і більш як 30 тисяч смертей від коронавірусу.
У світі є понад 2 млн заражених людей. 137 тисяч - померли. Повністю вилікувались 512 тисяч людей. Після США найбільша кількість смертей в Італії - 21 тисяча і в Іспанії - 18 тисяч.
Німеччина поступово послаблюватиме карантин. Соціальна дистанція і носіння масок будуть обов'язковими щонайменше до 3 травня. Проте з наступного тижня деякі магазини певного розміру почнуть працювати.
Також з 4 травня поступово почнуть відкриватися школи. Масові зібрання будуть заборонені в країні до 31 серпня.
За даними німецького інституту Роберта Коха, в країні є 127 тисяч інфікованих і 3 тис. смертей від вірусу.
Пік захворюваності ще попереду - ВООЗ
Пандемія коронавірусної інфекції у світі поки що не досягнула свого піку, заявила представниця ВООЗ Маргарет Харріс.
За її словами, ситуація в Європі залишається неоднорідною: водночас із тим, як в Італії та Іспанії ситуація з коронавірусом частково покращилася, в інших країнах - приміром, у Великій Британії - все ще фіксується приріст кількості заражень.
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