Київ і ОРДЛО почали обмін полоненими

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Розпочався новий етап обміну утримуваних, Україна повертає 19 своїх громадян, які були в неволі на тимчасово непідконтрольних територіях. Про це повідомив Офіс президента.

Про те, скільки людей Україна віддає самопроголошеним республікам, поки що не повідомляють, однак, да даними ВВС News Україна, йдеться про 17 людей.

З огляду на карантин, всіх звільнених українців направлять на обов'язкову обсервацію.

Обмін відбувається у рамках формату "всіх на всіх", розповіли в Офісі президента.

Переговори про звільнення українців, які утримуються на території анексоавного Криму та в Росії, тривають, зазначили в ОП.

За даними України, у полоні бойовиків все ще перебуває близько 300 людей.

Останній обмін

Останній великий обмін відбувся 29 грудня. В цей день "ДНР" і "ЛНР" передали Україні 76 полонених.

Серед звільнених були українські військові, які перебували у полоні багато років, а також цивільні з Луганська і Донецька, які з різних причин були "ув'язнені".

Київ віддав "ДНР" і "ЛНР" 127 людей, серед яких засуджені за тяжкі злочини з різних областей люди, а також звинувачені у розстрілах на Майдані ексбійці "Беркуту".

Перед тим, у вересні 2019 року обмін за формулою 35 на 35 провели Україна та Росія.

В СІЗО і в'язницях Криму та Росії зараз перебуває близько 90 кримчан, серед яких переважно кримські татари. Дехто з них вже отримали по 15-17 років в'язниці за звинуваченнями в тероризмі. Багатьох з них звинувачують у причетності до ісламістської організації Хізб Ут-Тахрір, забороненої в РФ.

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