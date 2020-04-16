Коронавірус в Україні: вже понад чотири тисячі інфікованих

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В Україні зафіксували 4161 випадок коронавірусної хвороби. Про це повідомляє Центр Громадського здоров'я України.

116 людей померли, а 186 - одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

Найбільше хворих у Чернівецькій області і в Києві:

Вінницька область — 279 випадків;

Волинська область — 109 випадків;

Дніпропетровська область — 78 випадків;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 162 випадки;

Закарпатська область — 116 випадків;

Запорізька область — 115 випадків;

Івано-Франківська область — 401 випадок;

Кіровоградська область — 198 випадків;

м. Київ — 644 випадки;

Київська область — 234 випадки;

Львівська область — 166 випадків;

Луганська область — 4 випадки;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 73 випадки;

Полтавська область — 27 випадків;

Рівненська область — 204 випадки;

Сумська область — 80 випадків;

Тернопільська область — 333 випадки;

Харківська область — 40 випадків;

Херсонська область — 44 випадки;

Хмельницька область — 37 випадків;

Чернівецька область — 662 випадки;

Черкаська область — 110 випадків;

Чернігівська область — 11 випадків.

Тим часом у світі, станом на ранок 16 квітня, виявили вже понад 2 мільйона випадків коронавірусу.

У чотирьох священників в Чернівецькій області виявили коронавірус. Один з них стверджує, що результати тестування є неправдивими і хоче далі проводити богослужіння. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

У Рівненській обласній лікарні на COVID-19 захворіли 32 медика, повідомляють в ОДА.

Нині в лікарні посилили карантинні заходи. За даними МОЗ, коронавірусною хворобою інфікувалися майже тисяча лікарів в Україні.

З 16 квітня, всім водіям та пасажирам на в'їздах до Києва обов'язково вимірюватимуть температуру.

Контрольно-пропускні пункти розміщуються на в'їздах та виїздах за адресами:

вул. Богатирська, 32-Е;

просп. Броварський;

вул. Бориспільське шосе;

просп. Академіка Глушкова;

шосе Житомирське;

вул. Гостомельське шосе, 1/1;

Дніпровське шосе;

вул. Вишгородська, 83-А;

27 км Столичного шосе

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