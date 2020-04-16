Коронавірус в Україні: вже понад чотири тисячі інфікованих
В Україні зафіксували 4161 випадок коронавірусної хвороби. Про це повідомляє Центр Громадського здоров'я України.
- Коронавірус в Україні. Інтерактивна мапа
- Хроніки коронавірусу. Трамп позбавив ВООЗ грошей через "дезінформацію"
116 людей померли, а 186 - одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.
Найбільше хворих у Чернівецькій області і в Києві:
- Вінницька область — 279 випадків;
- Волинська область — 109 випадків;
- Дніпропетровська область — 78 випадків;
- Донецька область — 12 випадків;
- Житомирська область — 162 випадки;
- Закарпатська область — 116 випадків;
- Запорізька область — 115 випадків;
- Івано-Франківська область — 401 випадок;
- Кіровоградська область — 198 випадків;
- м. Київ — 644 випадки;
- Київська область — 234 випадки;
- Львівська область — 166 випадків;
- Луганська область — 4 випадки;
- Миколаївська область — 22 випадки;
- Одеська область — 73 випадки;
- Полтавська область — 27 випадків;
- Рівненська область — 204 випадки;
- Сумська область — 80 випадків;
- Тернопільська область — 333 випадки;
- Харківська область — 40 випадків;
- Херсонська область — 44 випадки;
- Хмельницька область — 37 випадків;
- Чернівецька область — 662 випадки;
- Черкаська область — 110 випадків;
- Чернігівська область — 11 випадків.
Тим часом у світі, станом на ранок 16 квітня, виявили вже понад 2 мільйона випадків коронавірусу.
У чотирьох священників в Чернівецькій області виявили коронавірус. Один з них стверджує, що результати тестування є неправдивими і хоче далі проводити богослужіння. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.
У Рівненській обласній лікарні на COVID-19 захворіли 32 медика, повідомляють в ОДА.
Нині в лікарні посилили карантинні заходи. За даними МОЗ, коронавірусною хворобою інфікувалися майже тисяча лікарів в Україні.
З 16 квітня, всім водіям та пасажирам на в'їздах до Києва обов'язково вимірюватимуть температуру.
Контрольно-пропускні пункти розміщуються на в'їздах та виїздах за адресами:
- вул. Богатирська, 32-Е;
- просп. Броварський;
- вул. Бориспільське шосе;
- просп. Академіка Глушкова;
- шосе Житомирське;
- вул. Гостомельське шосе, 1/1;
- Дніпровське шосе;
- вул. Вишгородська, 83-А;
- 27 км Столичного шосе
- Як подорожувати під час епідемії
- Як безпечно купувати продукти та замовляти їжу з доставкою
- Карантин: що зі школою і вступом до вишів?
- Чи захищають медичні маски від вірусу?
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!