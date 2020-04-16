Коронавірус в Україні: вже понад чотири тисячі інфікованих

  • 16 квітня 2020
Коронавірус в Україні Копирайт изображения unian

В Україні зафіксували 4161 випадок коронавірусної хвороби. Про це повідомляє Центр Громадського здоров'я України.

116 людей померли, а 186 - одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

Найбільше хворих у Чернівецькій області і в Києві:

  • Вінницька область — 279 випадків;
  • Волинська область — 109 випадків;
  • Дніпропетровська область — 78 випадків;
  • Донецька область — 12 випадків;
  • Житомирська область — 162 випадки;
  • Закарпатська область — 116 випадків;
  • Запорізька область — 115 випадків;
  • Івано-Франківська область — 401 випадок;
  • Кіровоградська область — 198 випадків;
  • м. Київ — 644 випадки;
  • Київська область — 234 випадки;
  • Львівська область — 166 випадків;
  • Луганська область — 4 випадки;
  • Миколаївська область — 22 випадки;
  • Одеська область — 73 випадки;
  • Полтавська область — 27 випадків;
  • Рівненська область — 204 випадки;
  • Сумська область — 80 випадків;
  • Тернопільська область — 333 випадки;
  • Харківська область — 40 випадків;
  • Херсонська область — 44 випадки;
  • Хмельницька область — 37 випадків;
  • Чернівецька область — 662 випадки;
  • Черкаська область — 110 випадків;
  • Чернігівська область — 11 випадків.

Тим часом у світі, станом на ранок 16 квітня, виявили вже понад 2 мільйона випадків коронавірусу.

У чотирьох священників в Чернівецькій області виявили коронавірус. Один з них стверджує, що результати тестування є неправдивими і хоче далі проводити богослужіння. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

У Рівненській обласній лікарні на COVID-19 захворіли 32 медика, повідомляють в ОДА.

Нині в лікарні посилили карантинні заходи. За даними МОЗ, коронавірусною хворобою інфікувалися майже тисяча лікарів в Україні.

З 16 квітня, всім водіям та пасажирам на в'їздах до Києва обов'язково вимірюватимуть температуру.

Контрольно-пропускні пункти розміщуються на в'їздах та виїздах за адресами:

  • вул. Богатирська, 32-Е;
  • просп. Броварський;
  • вул. Бориспільське шосе;
  • просп. Академіка Глушкова;
  • шосе Житомирське;
  • вул. Гостомельське шосе, 1/1;
  • Дніпровське шосе;
  • вул. Вишгородська, 83-А;
  • 27 км Столичного шосе

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