Коронавірус у Києві: десятки підозр у Лаврі та хворі лікарі в Медмістечку

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Ще 32-х служителів Києво-Печерської Лаври перевіряють на інфікування коронавірусом, а в Медмістечку припинили прийом нових пацієнтів через інфікованих лікарів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Раніше в Лаврі коронавірусну інфекцію підтвердили у майже 100 осіб, через це її закрили на карантин.

"Медики контролюють стан хворих з легкою формою вірусу, які лікуються на самоізоляції на території Лаври. Усіх служителів оглядають щодня. За необхідності - госпіталізують", - сказав Кличко.

Три ченці у Лаврі померли, а настоятель митрополит Павло, у якого раніше запідозрили COVID-19, потрапив до лікарні.

Кличко закликає киян не виходити з дому у святкові дні заради їхнього власного здоров'я.

Медмістечко не приймає пацієнтів

Київська міська клінічна лікарня № 6 (Медмістечко) припинила прийом нових пацієнтів. 15 медпрацівників закладу інфікувалися COVID-19. Більшість з них лікуються вдома, під контролем лікарів.

"Медзаклад продовжує надавати допомогу пацієнтам, які раніше були госпіталізовані в ургентному порядку. В тому числі і з пневмоніями. Але нових пацієнтів на сьогодні не приймає", - сказав пан Кличко.

За його словами, у стаціонарах київських лікарень сьогодні лікуються загалом 19 медичних працівників, в яких виявили COVID-19.

Ще 179 медиків, які контактували з пацієнтами, хворими на COVID-19, перебувають на самоізоляції.

З 16 квітня, всім водіям та пасажирам на в'їздах до Києва обов'язково вимірюватимуть температуру. У Києві 644 випадки COVID-19.

Більше 50 спецавтомобілів кожен день дезінфікують вулиці Києва.

В Україні - 4161 випадок коронавірусної хвороби. Серед них майже 800 людей - це медики.

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