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Україна провела обмін полоненими з "ДНР" та "ЛНР". Додому повернулися 20 людей. Україна віддала 14-х.

Про це ВВС News Україна повідомив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Серед звільнених 15 - цивільних, один правоохоронець і двоє військових.

"Чотири особи, про яких запитувала та сторона, відмовилися їхати на тимчасово непідконтрольні території і залишилися в Україні", - розповів пан Резніков.

За його словами, обмін проходив у присутності представників ОБСЄ, Червоного Хреста, гуманітарної місії ООН і російського консула. Перший етап відбувся поблизу КППВ Майорське, другий - біля смт Щастя.

Офіс президента опублікував списки звільнених.

Люди, яких утримували у "ДНР":

1. Алакоз Олександр (цивільний)

2. Гриненко Микола (військовий)

3. Ілюхін Микола (цивільний)

4. Карась Володимир (правоохоронець)

5. Костєв Євген (цивільний)

6. Помеляйко Олександр (цивільний)

7. Садовський Олександр (цивільний)

8. Сірик Вадим (цивільний)

9. Шайдов Віктор (військовий)

Люди, яких утримували у "ЛНР":

1. Желдак Віталій (цивільний)

"Віталій Желдак був засуджений так званим "Верховним судом ЛНР" та незаконно утримувався у Слов'яносербскій виправній колонії Луганської області", - розповіла український омбудсмен Людмила Денисова.

2. Можаєв Валентин

3. Миронич Сергій

4. Полозов Микола (цивільний)

5. Попова Алевтина (цивільна)

"Алевтина Попова, яка незаконно утримувалася з 2018 року у виправній установі на тимчасово окупованій території міста Луганськ. Була засуджена так званим судом "ЛНР" за "Державну зраду". У 2019 році батько Алевтини, звернувся до мене з проханням допомогти повернути доньку", - говорить омбудсмен.

6. Русинов Сергій (цивільний)

Його затримали бойовики "ЛНР" у 2018 році через те, що в соцмережах закликав до єдності України та засуджував діяльність незаконних збройних формувань.

7. Сливка Іван (цивільний)

8. Сливка Олександр (цивільний)

9. Табачний Олександр (цивільний)

"Інвалід та ветеран МВС України, один з найстарших хто потрапив у полон та з 2019 року знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області у Луганському СІЗО. Його дружина, як тільки їй стало відомо про затримання чоловіка написала до мене звернення", - розповіла пані Денисова.

10. Штиль Олександр (цивільний)

11. Яковенко Олександр (цивільний)

З огляду на карантин, всіх звільнених українців направлять на обов'язкову обсервацію.

"Безумовно, карантині обмеження суттєво вплинули на переговорний процес. Він був важким", - говорить про обмін український омбудсмен Людмила Денисова.

За її словами, звільнених українців забезпечать всім необхідним - медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв'язку.

Переговори про звільнення українців, які утримуються на території анексованого Криму та в Росії, тривають, зазначили в ОП.

Президент України Володимир Зеленський говорить, що українська влада боротиметься, поки кожен український бранець не повернеться додому.

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У грудні 2019 року представниця України в гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Валерія Лутковська заявляла, що ще близько 300 людей перебувають у полоні. За її словами, українській стороні відомо, що в місцях позбавлення волі перебуває близько 200 людей, в яких відсутні документи.

Обмін перед Новим роком

Попередній великий обмін відбувся 29 грудня. В цей день "ДНР" і "ЛНР" передали Україні 76 полонених.

Серед звільнених були українські військові, які перебували у полоні багато років, а також цивільні з Луганська і Донецька, які з різних причин були "ув'язнені".

Київ віддав "ДНР" і "ЛНР" 127 людей, серед яких засуджені за тяжкі злочини з різних областей люди, а також звинувачені у розстрілах на Майдані ексбійці "Беркуту".

Перед тим, у вересні 2019 року обмін за формулою 35 на 35 провели Україна та Росія.

В СІЗО і в'язницях Криму та Росії зараз перебуває близько 90 кримчан, серед яких переважно кримські татари. Дехто з них вже отримали по 15-17 років в'язниці за звинуваченнями в тероризмі. Багатьох з них звинувачують у причетності до ісламістської організації Хізб Ут-Тахрір.

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