Сам собі бариста: як заварити смачну каву вдома
- 16 квітня 2020
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Скільки чашок кави ви випиваєте на карантині? А скільки з них заварені правильно?
І чи можна, наприклад, вдома зробити капучино, "як у кав'ярні"?
Арабіка, робуста, аеропрес, V60... Від цього всього голова може піти обертом.
Але спокійно - досвідчена бариста Мар'яна Юськевич розповіла, що робити, коли улюблена кав'ярня не працює.
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