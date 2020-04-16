Сам собі бариста: як заварити смачну каву вдома

Скільки чашок кави ви випиваєте на карантині? А скільки з них заварені правильно?

І чи можна, наприклад, вдома зробити капучино, "як у кав'ярні"?

Арабіка, робуста, аеропрес, V60... Від цього всього голова може піти обертом.

Але спокійно - досвідчена бариста Мар'яна Юськевич розповіла, що робити, коли улюблена кав'ярня не працює.

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