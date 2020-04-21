Великдень на карантині: як в Україні святили паски
- 21 квітня 2020
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Вдома зі службою онлайн, індивідуально на подвір'ї чи все ж біля храму - цього року посвятити паски стало непростим завданням для українців.
Як це робили у різних містах та селах і храмах різних конфесій - ПЦУ, УПЦ МП й УГКЦ?
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