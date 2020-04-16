Київ накрила пилова буря
У четвер Київ накрила пилова буря, повідомили в управлінні екології та природних ресурсів КМДА.
Згідно з інформацією, у другій половині дня очікуються пориви вітру від 17 до 22 метрів на секунду.
"Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька", - йдеться у повідомленні.
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В управлінні пояснюють, що пилова буря зумовлена змінами клімату: "Безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок - повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, які і є причинами утворення пилу, який в столицю приніс північно-західний вітер".
На бурю вже жаліються жителі одразу кількох українських районів і передмістя.
З оглядового майданчика у Маріїнському парку не видно лівого берега столиці.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу.
Тим часом в Бучі, що під Києвом, повалило дерева.
"Ось наслідки негоди, яка вже кілька годин не залишає регіон: повалені дерева, відсутність світла, піщана буря, аварії на Варшавці через погану видимість... Синоптики прогнозували сильні пориви вітру, але щоб такої швидкості!", - пише Facebook Бучанської міської ради.
В останні кілька тижнів в Україні горить підпалена суха трава, що призвело до масштабних лісових пожеж. Понад тиждень горіла Чорнобильська зона.
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Через спалювання трави та лісові пожежі Київ в останні дні мав проблеми з повітрям, адже через дим у багатьох районах відчувався запах горілого.
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