Копирайт изображения Олександр Кісіль

У четвер Київ накрила пилова буря, повідомили в управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

Згідно з інформацією, у другій половині дня очікуються пориви вітру від 17 до 22 метрів на секунду.

"Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька", - йдеться у повідомленні.

В управлінні пояснюють, що пилова буря зумовлена змінами клімату: "Безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок - повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, які і є причинами утворення пилу, який в столицю приніс північно-західний вітер".

На бурю вже жаліються жителі одразу кількох українських районів і передмістя.

З оглядового майданчика у Маріїнському парку не видно лівого берега столиці.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу.

Тим часом в Бучі, що під Києвом, повалило дерева.

Копирайт изображения Facebook Бучанська міська рада. Офіційна сторінка Image caption Дерева впали на проїжджу частину під Києвом

"Ось наслідки негоди, яка вже кілька годин не залишає регіон: повалені дерева, відсутність світла, піщана буря, аварії на Варшавці через погану видимість... Синоптики прогнозували сильні пориви вітру, але щоб такої швидкості!", - пише Facebook Бучанської міської ради.

В останні кілька тижнів в Україні горить підпалена суха трава, що призвело до масштабних лісових пожеж. Понад тиждень горіла Чорнобильська зона.

Через спалювання трави та лісові пожежі Київ в останні дні мав проблеми з повітрям, адже через дим у багатьох районах відчувався запах горілого.

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