Сакура посеред карантину: мальовничі фото цвітіння японської вишні в Ужгороді

Копирайт изображения Larysa Uhryn

Середина квітня - час, коли в Ужгороді цвіте сакура.

Зазвичай подивитися на це з'їжджаються тисячі туристів. Утім цього року через карантин цього не станеться.

Копирайт изображения Larysa Uhryn

Утім, від цього цвіт японської вишні не став менше прекрасним. Цьогорічний цвіт ужгородських сакур зняла місцева фотограф Лариса Угрин.

Копирайт изображения Larysa Uhryn

"Вулиця Митна, яка з обох сторін зараз прикрашена квітучою сакурою сорту Кіку-Шідаре, заворожує! Цей сорт є раннім і зацвітає найпершим, тож це найперша уквітчана сакурами вулиця міста", - пише Лариса Угрин.

Копирайт изображения Larysa Uhryn

Цей сорт відцвітає дуже швидко й туристи зазвичай цих квітів уже не застають.

Копирайт изображения Larysa Uhryn

Інша ужгородська локація, де вже зацвіла японська вишня - Проспект.

Копирайт изображения Larysa Uhryn

"Не буду тут зараз жалітись, що коронавірус поламав всім плани, а висловлю побажання, щоб у наступному році всі, хто хотів побачити квітучий Ужгород, змогли це зробити!", - відзначила Лариса Угрин і додала, що цього року прогулятися містом з сакурами можна віртуально.

Копирайт изображения Larysa Uhryn

Всього в Ужгороді росте кілька тисяч сакур.

Копирайт изображения Larysa Uhryn

Столиця Закарпаття вже давно асоціюється з цими деревами.

Копирайт изображения Larysa Uhryn

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

...