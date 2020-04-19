Сакура посеред карантину: мальовничі фото цвітіння японської вишні в Ужгороді

  • 19 квітня 2020
Сакура в Ужгороді Копирайт изображения Larysa Uhryn

Середина квітня - час, коли в Ужгороді цвіте сакура.

Зазвичай подивитися на це з'їжджаються тисячі туристів. Утім цього року через карантин цього не станеться.

Сакура в Ужгороді Копирайт изображения Larysa Uhryn

Утім, від цього цвіт японської вишні не став менше прекрасним. Цьогорічний цвіт ужгородських сакур зняла місцева фотограф Лариса Угрин.

Сакура в Ужгороді на фоні машин Копирайт изображения Larysa Uhryn

"Вулиця Митна, яка з обох сторін зараз прикрашена квітучою сакурою сорту Кіку-Шідаре, заворожує! Цей сорт є раннім і зацвітає найпершим, тож це найперша уквітчана сакурами вулиця міста", - пише Лариса Угрин.

Сакура в Ужгороді Копирайт изображения Larysa Uhryn

Цей сорт відцвітає дуже швидко й туристи зазвичай цих квітів уже не застають.

Сакура в Ужгороді Копирайт изображения Larysa Uhryn

Інша ужгородська локація, де вже зацвіла японська вишня - Проспект.

Сакура в Ужгороді Копирайт изображения Larysa Uhryn

"Не буду тут зараз жалітись, що коронавірус поламав всім плани, а висловлю побажання, щоб у наступному році всі, хто хотів побачити квітучий Ужгород, змогли це зробити!", - відзначила Лариса Угрин і додала, що цього року прогулятися містом з сакурами можна віртуально.

Сакура в Ужгороді Копирайт изображения Larysa Uhryn

Всього в Ужгороді росте кілька тисяч сакур.

Сакура в Ужгороді Копирайт изображения Larysa Uhryn

Столиця Закарпаття вже давно асоціюється з цими деревами.

Сакура в Ужгороді Копирайт изображения Larysa Uhryn

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