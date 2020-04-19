Сакура посеред карантину: мальовничі фото цвітіння японської вишні в Ужгороді
Середина квітня - час, коли в Ужгороді цвіте сакура.
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Зазвичай подивитися на це з'їжджаються тисячі туристів. Утім цього року через карантин цього не станеться.
Утім, від цього цвіт японської вишні не став менше прекрасним. Цьогорічний цвіт ужгородських сакур зняла місцева фотограф Лариса Угрин.
"Вулиця Митна, яка з обох сторін зараз прикрашена квітучою сакурою сорту Кіку-Шідаре, заворожує! Цей сорт є раннім і зацвітає найпершим, тож це найперша уквітчана сакурами вулиця міста", - пише Лариса Угрин.
Цей сорт відцвітає дуже швидко й туристи зазвичай цих квітів уже не застають.
Інша ужгородська локація, де вже зацвіла японська вишня - Проспект.
"Не буду тут зараз жалітись, що коронавірус поламав всім плани, а висловлю побажання, щоб у наступному році всі, хто хотів побачити квітучий Ужгород, змогли це зробити!", - відзначила Лариса Угрин і додала, що цього року прогулятися містом з сакурами можна віртуально.
Всього в Ужгороді росте кілька тисяч сакур.
Столиця Закарпаття вже давно асоціюється з цими деревами.
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