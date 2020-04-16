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Президент Росії Володимир Путін оголосив про перенесення параду на 9 травня і щорічної акції "Безсмертний полк" через пандемію коронавірусу. Напередодні його попросили про це російські ветеранські організації.

Водночас білоруські ветерани закликали Олександра Лукашенка не скасовувати парад - "ситуація дозволяє".

До пандемії припускали, що на парад у Москву може поїхати президент України Володимир Зеленський - російські державні ЗМІ навіть "запрошували" його під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі в грудні. Згодом в Офісі президента України на це відповіли, що ніяких офіційних запрошень йому не надходило.

В Україні ж жодних планів проводити парад на 9 травня наразі немає.

У цьому році все одно проведуть

Володимр Путін скасував парад на 9 травня. Але пообіцяв провести його в цьому році

Президент Росії Володимир Путін оголосив про перенесення параду на 9 травня і щорічної акції "Безсмертний полк" через пандемію коронавіруса. Напередодні його попросили про це російські ветеранські організації.

"Ризики в зв'язку з коронавірусом не дають мені права проводити підготовку до святкування 9 травня", - пояснив Путін під час засідання Радбезу РФ, передає РИА "Новости".

Водночас російський президент пообіцяв, що всі заходи, заплановані до 75-річчя перемоги, все ж пройдуть у цьому році - але пізніше.

При цьому точну дату він не назвав.

"Ми змусимо відступити загрозу, з якою зіткнулися сьогодні, і тоді обов'язково проведемо всі заплановані на 9 травня заходи. Зробимо це тепло й урочисто. Зрозуміло - в нинішньому, 2020-му році", - цитує слова Путіна російський "Інтерфакс".

Звернення ветеранів

Image caption Перенесли також і акцію "Безсмертний полк"

У середу російські ветеранські організації направили Путіну звернення з проханням перенести парад Перемоги у Москві з 9 травня.

Звернення підписали керівники 12 великих ветеранських організацій.

Прессекретар президента Дмитро Пєсков пізніше заявив, що звернення ветеранських організацій у Кремлі розглянуть.

Близькі до Міноборони Росії джерела газети "Ведомости" відзначали, що саме у форматі відповіді Путіна ветеранам офіційно оголосять, що парад цього року 9 травня не відбудеться.

Коли тепер може пройти парад у Росії

Image caption У Росії парад на 9 травня завжди має велике ідеологічне значення, адже культ "Перемоги у Великій вітчизняній війні" - один зі стовпів офіційної ідеології

Напередодні голова комітету Держдуми РФ з оборони Володимир Шаманов у розмові з "Інтерфаксом" відзначав, що перенести парад можуть на 24 червня - "день, в який у 1945 році проходив парад під командуванням маршала Георгія Жукова".

Або на 3 вересня - день, який у Росії віднедавна офіційно вважають закінченням Другої світової війни (у більшості країн кінцем війни вважають 2 вересня).

Однак головний редактор російського журналу "Арсенал вітчизни" Віктор Мураховський зазначав, що парад навряд чи проведуть у червні, оскільки в такому випадку військову техніку і військовослужбовців-учасників параду довелося б довго тримати на полігоні в Алабіно або повертати до місць дислокацій.

На думку Мураховського, парад було б логічно перенести на осінь - або на початок вересня, ближче до дня закінчення Другої світової, або на 7 листопада, щоб приурочити його до параду 1941 року, що пройшов у розпал Битви за Москву.

Дилема Білорусі

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А от президент Білорусі Олександр Лукашенко все ще думає, чи переносити парад.

У країні довго не вводили офіційний карантин, попри поширення там COVID-19 і смертей від нього, і навіть висміювали висміювали глобальне занепокоєння щодо пандемії.

Утім останніми днями там ввели ряд обмежень, а офіційна риторика змінилася.

Тепер там не відкидають небезпеку, але намагаються створити враження, що ситуація перебуває під повним контролем влади.

Але до цього часу невідомо, що буде з парадом на 9 травня.

Цей день завжди масштабно святкувався в Білорусі, а цього року ще й дата ювілейна.

"Святкування Дня перемоги є одним із найважливіших ритуалів білоруської державної ідеології, і, судячи з усього, відмовитися від нього буде складніше, ніж від офіційного введення карантину", - написав білоруський оглядач Павлюк Биковський у статті для порталу "Білоруські новини".

На його думку, Лукашенко може скасувати святкування або провести його в обмеженому форматі. Якщо ж парад відбудеться на тлі збільшення кількості хворих, "святкування Дня перемоги в форматі "наче й не було нічого" набуде в очах багатьох риси трагедії", каже Биковський.

Водночас до Лукашенка, як і до Путіна, звернулися місцеві ветерани.

Однак, на відміну від російських, ветерани Білорусі навпаки закликали владу провести парад.

"Пройшла інформація про те, що російські ветеранські організації попросили президента Володимира Путіна перенести парад на честь 75-річчя перемоги у Москві. У Білорусі, ми вважаємо, такої необхідності немає. Ситуація дозволяє провести парад 9 травня", - цитує Білоруську організацію ветеранів "Наша Ніва".

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