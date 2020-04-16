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З середини березня у США за допомогою по безробіттю до влади звернулися вже 20 мільйонів людей. 5,2 мільйона - лише за останній тиждень.

Як повідомляє міністерство праці США, це трохи менше, ніж за тиждень до цього - тоді про допомогу попросили 6,6 мільйона людей, які лишилися без роботи.

Аналітики з Goldman Sachs очікують, що до кінця травня ця цифра може сягнути 37 мільйонів. Населення США - понад 328 мільйонів людей.

Пандемія коронавірусу за місяць "стерла" стільки ж робочих місць, скільки було створено в країні за останнє десятиліття - з часів кризи 2008-2009 років.

Експерти кажуть, що США наразі має справу з найбільшою економічною кризою з часів Великої депресії у 1930-х.

Водночас деякі економісти припускають, що найближчим часом кількість безробітних почне скорочуватися, оскільки малий бізнес отримує допомогу від уряду, а місцева влада обговорює можливість відкриття частини компаній в регіонах, де пік поширення коронавірусу вже минув.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп каже, що США вже пройшли пік поширення коронавірусу

Президент Дональд Трамп у четвер заявив, що деякі штати відкриються вже у квітні. Також, за його словами, можна говорити про те, що пік хвороби у США вже минув.

"Ми хочемо повернути свою країну назад", - сказав він.

Станом на 16 квітня У США зафіксували понад 640 тисяч офіційно підтверджених випадків коронавірусу. Понад 30 тисяч людей померли.

Епіцентр хвороби в США - у штаті Нью-Йорк, де сьогодні карантин продовжили до 15 травня.

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