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У поліції попереджають, що планують чинити опір усім, хто збиратиметься біля храмів на Великдень.

"Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи біля приходів", - заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт.

За його словами, під час Пасхальних богослужінь в церкві зможуть перебувати не більше 10 людей - при цьому йдеться не про прихожан, а про священників та тих, хто допомагає проводити службу. Всі вони мають перебувати в масках.

Прихожани ж зможуть заходити до храму виключно після служби: по одній людині - у малих приходах, по двоє - у великих.

У випадку, якщо попри усі застереження, під церквами все одно збиратимуться скупчення людей, поліція реагуватиме у два етапи: на першому - попереджатиме громадян про порушення, на другому - складатиме на них адмінпротокол і штрафуватиме. Розмір штрафу за порушення правил карантину - 17 тисяч гривень.

"Сподіваюся, що великі Пасхальні богослужіння пройдуть відповідно до закону", - додав пан Тандіт.

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Тим часом в міністерстві охорони здоров'я нагадують, що багато людей заражаються коронавірусом саме в церквах - через закритий простір і скупчення людей.

Так, у Києво-Печерській лаврі виявлено майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них - настоятель монастиря, двоє монахів померли.

"У місті Заліщики Тернопільської області саме священник став першим хворим на коронавірусну хворобу. Його госпіталізували лише через кілька днів, і невдовзі він помер у лікарні. Але перед тим священник контактував приблизно з 500 людьми. Нині Тернопільська область на третьому місці за кількістю захворювань", - кажуть в МОЗ і додають, що такі випадки - не поодинокі.

"На Великдень йти й молитись біля храмів"

Минулого тижня МВС повідомило, що домовилось із Всеукраїнською радою церков про те, що релігійні служби відбуватимуться на час карантину без вірян, а на Великдень церкви не будуть збирати людей біля церков та у самих храмах.

У відомстві також розповіли, що церкви домовились не святити масово паски біля церков і не проводити служб біля храмів.

Предстоятелі Православної церкви України та Української греко-католицької церкви вже звернулись до вірян й закликали їх лишитись вдома на Великдень.

Натомість предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій, попри усі застереження, із таким закликом не виступив.

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"У цей рік свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Пасхальні богослужіння будуть звершуватися", - сказав він.

"Ті ж віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм", - додав Онуфрій.

Водночас олігарх Вадим Новинський, який вважається покровителем УПЦ Московського патріархату, нещодавно зустрічався з Онуфрієм і передав йому 850 тисяч захисних масок - їх роздаватимуть вірянам, які візьмуть участь у Великодніх богослужіннях.

Напередодні стало відомо, що у Новинського виявили коронавірус. Він повідомив, що почувається добре і симптомів хвороби не має.

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