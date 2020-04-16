Обмін полоненими у часи карантину: як повертали людей з "ЛНР" та "ДНР". Випуск новин
- 16 квітня 2020
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У випуску 16 квітня:
- Обмін полоненими з ОРДЛО: як це відбувалося?
- Ізольований острів: як Естонія намагається втримати поширення коронавірусу.
- Внесок у боротьбу з Covid-19: ветеран зібрав мільйони доларів для допомоги медикам.
- Коронавірус у США: чи справді найгірше позаду?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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