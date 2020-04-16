Обмін полоненими у часи карантину: як повертали людей з "ЛНР" та "ДНР". Випуск новин

  • 16 квітня 2020

У випуску 16 квітня:

  • Обмін полоненими з ОРДЛО: як це відбувалося?
  • Ізольований острів: як Естонія намагається втримати поширення коронавірусу.
  • Внесок у боротьбу з Covid-19: ветеран зібрав мільйони доларів для допомоги медикам.
  • Коронавірус у США: чи справді найгірше позаду?

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