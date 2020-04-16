Запах гару в Києві: влада пояснила, звідки він

Копирайт изображения Олександр Кісіль

Ввечері 16 квітня кияни з усіх районів міста почали жалітися на сильний запах гару.

У Київській міській держадміністрації пояснили, що його причиною є пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження, а також сильний північно-західний вітер.

"Радіаційний фон у столиці - в межах норми", - заспокоюють в КМДА.

Влада закликала киян зачинити вікна та не виходити на вулицю.

Водночас в ДСНС кажуть про пожежі та підпали сухої трави в Києві та Київській області.

"Протягом дня 16 квітня на території Київської області зафіксовано випадки загорання трав'яного настилу та лісової підстилки, зокрема у Вишгородському, Іванківському районі, на території Ірпінської зони. Також на території міста Києва та області спостерігались непоодинокі випадки спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств", - йдеться у повідомленні.

Пожежа у Житомирській області, про яку згадує КМДА, за останніми даними, досі вирує: станом на вечір четверга площа пройденої вогнем лісової пожежі складала 50 га.

Пилова буря в Києві

По обіді 16 квітня столицю також накрила пилова буря. Пориви вітру сягали від 17 до 22 метрів на секунду

В Управлінні екології та природних ресурсів пояснювали, що буря зумовлена змінами клімату.

"Безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок - повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, які і є причинами утворення пилу, який в столицю приніс північно-західний вітер".

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