Хроніки коронавірусу: Африка може стати епіцентром з 300 тисячами жертв

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Кількість заражень коронавірусом у світі досягла 2,2 млн людей. Всього померли понад 149 тис. людей, видужали - понад пів мільйона.

Лідером за кількістю виявлених випадків залишається США - понад 670 тис. випадків.

Далі йдуть Італія (188 тис.), Іспанія (майже 172 тис.) та Франція (147 тис.).

Так само найбільше смертей від коронавірусу зафіксували в США - 33 тисячі.

В Європі найбільше померлих в Італії - 22,7 тис., Іспанії - 19,3 тис., Франції - майже 18 тис., Британії - 14,6 тис.

Африка може стати новим епіцентром коронавірусу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дезінфекція на вулицях столиці Кенії Найробі

Африка може стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу, попередила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Представники ООН також заявляють, що пандемія може вбити щонайменше 300 тисяч людей в Африці, а 30 мільйонів через неї збідніють.

В Африці вже зареєстрували 19 тисяч випадків захворювання на коронавірус та тисячу смертей від нього. Наразі це - значно нижчі показники, ніж у Європі чи США. Директор ВООЗ Африка доктор Машідісо Моеті пояснив BBC Global Health, що це пов'язано з тим, що африканці мало мандрують за межами своїх країн.

Втім, у ВООЗ наголошують, що вірус вже поширюється далеко від африканських столиць. В організації підкреслюють, що на континенті не вистачає апаратів штучного дихання для боротьби з пандемією.

Понад третина населення Африки не має доступу до чистої води, і майже 60% мешканців міст живуть у переповнених нетрях - в сприятливих для коронавірусу умовах.

Китайська економіка летить вниз та тягне з собою весь світ

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Вперше за десятки років ВВП Китаю не виріс, а впав, причому суттєво. В першому кварталі 2020 року падіння склало 6,8%.

Причина падіння - суворий карантин, який влада запроваджувала через коронавірус. Тоді друга економіка світу фактично зупинилася.

Попри те, що карантин в Китаї поступово згортають, колишнє стрімке зростання не відновиться, прогнозують експерти.

По-перше, певні обмеження ще продовжують діяти і позначаються на продуктивності праці, по-друге - продовжить падати попит на китайський експорт у світі, де пандемія в розпалі.

Найбільше, на що можуть розраховувати китайці, - це зростання на рівні 2,5% до кінця року, але це все одно буде найнижчий показник за останні 30 років.

Такий обвал другої економіки світу та потужного експортера загрожує усім країнам, а особливо слабким економікам країн, що розвиваються, зазначають фахівці.

Трамп запускає економіку США

Попри те, що США залишаються лідером за кількістю виявлених випадків коронавірусу та лідером за швидкістю поширення хвороби, президент США Дональд Трамп має намір відновити економіку країни в найближчі місяці.

План, який Трамп назвав "Знову відкриваємо Америку", буде впроваджувати поетапно, разом з ослабленням карантину.

За його словами, деякі штати можуть згортати обмеження вже в квітні.

Втім, це навряд чи стосується Нью-Йорка - штату, що найбільше потерпає від коронавірусу. Місцевий губернатор вже оголосив, що режим суворого карантину тут триватиме щонайменше до 15 травня.

Неслухняна Іванка Трамп

У США розгорівся скандал через доньку та радницю президента - Іванку Трамп. Вона разом з чоловіком та трьома дітьми поїхала минулого тижня з Вашингтона до Нью-Джерсі.

І це в той час, як ці штати перебувають на суворому карантині з приписом "залишатись вдома".

У Білому домі рішення Іванки Трамп захистили.

"Вона вирішила провести відпустку приватно з родиною", - зазначили в Білому домі.

Та наголосили, що вона вирушила у місце більш усамітнене ніж те, де вона проживала у Вашингтоні.

Леви на дорогах

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Леви у південноафриканському Національному парку Крюгера, схоже, помітили відсутність людей через карантин.

У середу місцевий рейнджер, що патрулював околиці, побачив цілий прайд посеред дороги, якою зазвичай пересуваються туристи.

Як правило, хижаків тут бачили лише рейнджери, і то вночі.

Парк зачинили для відвідувачів ще 25 березня.

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