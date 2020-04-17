Коронавірус в Україні: рекордні пів тисячі випадків на добу
В Україні станом на ранок 17 квітня зафіксували 4662 випадки коронавірусної хвороби.
За весь час від вірусу померли 125 людей, а 246 - одужали, повідомляє Центр громадського здоров'я України.
За добу зафіксували 501 новий випадкок.
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Найбільше інфікованих людей у Чернівецькій області - 759 випадків та в Києві - 705.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців святкувати Великдень вдома, онлайн і не йти до храмів.
Тим часом у світі, станом на ранок 16 квітня, виявили вже понад 2,1 млн випадків коронавірусу.
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