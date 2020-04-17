Коронавірус в Україні: рекордні пів тисячі випадків на добу

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В Україні станом на ранок 17 квітня зафіксували 4662 випадки коронавірусної хвороби.

За весь час від вірусу померли 125 людей, а 246 - одужали, повідомляє Центр громадського здоров'я України.

За добу зафіксували 501 новий випадкок.

Найбільше інфікованих людей у Чернівецькій області - 759 випадків та в Києві - 705.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців святкувати Великдень вдома, онлайн і не йти до храмів.

Тим часом у світі, станом на ранок 16 квітня, виявили вже понад 2,1 млн випадків коронавірусу.

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