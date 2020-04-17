Великодню паску українці часто вживають не лише як десерт, але також замість хліба до святкових страв - крашанок, запеченого м'яса, ковбаси з хроном та холодцю.

В такій пасці немає цукатів чи родзинок.

Інгредієнти:

Молоко: 0,75 л

Пшеничне борошно - 1,5 кг

Яйця - 6 шт.

Вершкове масло 200 г та 50 г

Цукор - 3 склянки

Пресовані дріжджі - 75 г

Сіль

Ваніль - 2 г

Сода - 0,5 ч. ложки

Цедра з половини лимону

Щоб приготувати таку паску смачно, спершу слід підготувати опару. Для цього в посуд з теплим молоком слід додати одну столову ложку цукру, дріжджі, склянку борошна.

Все гарно перемішати, накрити рушником і поставити в тепле місце на 40-60 хвилин. Об'єм опари за цей час має збільшитися удвічі.

Поки готується опара, можна підготувати інші складові для тіста. Відокремити білки яєць від жовтків - білки поставити у холодильник, а жовтки розтерти з цукром.

200 грамів вершкового масла розтопити та залишити охолонути до температури тіла.

В готову опару додати жовтки, розтоплене масло, сіль, ваніль, лимонну цедру. Усе добре перемішати.

Потім слід збити в піну охолоджені білки. Обережно, невеликими порціями додати їх в підготовлену суміш разом з содою та борошном.

Вимішуємо вручну або за допомогою міксера з гвинтовими насадками. Тісто вимішуємо, доки воно почне відставати від рук, стінок посуду, й у ньому з'являться пузирі. Це означає, що тісто набрало достатньо кисню, тож вимішування можна закінчити.

Ставимо тісто в тепле місце, приблизно на 1,5-2 години, щоб воно підійшло й збільшилося в об'ємі удвічі-втричі.

Готове тісто ще раз вимішуємо та викладаємо в підготовлені форми для запікання, які краще вистелити спеціальним папером. Форми слід заповнювати на третину.

У формах тісто має настоятись ще годину. Після цього форми можна переставити в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікати страву слід 50-80 хвилин до готовності та появи "рум'янцю".

Потім розтопіть 50 грамів вершкового масла та змастіть зверху готові паски. Дайте їм охолонути та дістаньте з форми. Залиште паски настоятися, щоб хліб дозрів.

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