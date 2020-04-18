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Краффін - це здобна дріжджова випічка, яку можна спекти на Великдень як альтернативу традиційній пасці.

Спершу розведіть дріжджі та одну чайну ложку цукру в теплому молоці, поставте суміш в тепле місце, поки не з'явиться пінна шапочка.

Розтопіть 40 грамів вершкового масла. Жовтки, цукор і ваніль збийте в світлу пишну піну.

Борошно просійте в миску, зробіть поглиблення.

Влийте в нього дріжджі з молоком, яєчну суміш, додайте сіль, перемішайте. Додайте розтоплене вершкове масло та замісіть тісто. Вимішуйте його не менше 10 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук.

Накрийте тісто чистим рушником та поставте в тепле місце на 1-1,5 год. Коли тісто збільшиться вдвічі, розділіть його на 3 частини. З них можна буде зробити три краффіни у формах до 10 см діаметром.

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно - 350 гр,

Дріжджі свіжі - 20 гр або сухі - 7 г

Молоко - 110 мл

Цукор - 80 г

Сіль

Жовток яєчний - 2 шт.

Масло вершкове - 40 г та 120 г

Ванільний цукор до смаку

Для начинки:

Шоколад - 100 г

Цукати, подрібнені горіхи, родзинки - 200 г

Присипте робочу поверхню і тісто борошном. Розкачайте в дуже тонкий прямокутний пласт. Змастіть пласт розм'якшеним вершковим маслом (120 грамів), а тоді тонким шаром теплого розтопленого шоколаду. Присипте родзинками та цукатами.

Згорніть тісто в рулет, накрийте рушником і поставте в тепле місце на пів години.

Так само зробіть з двома іншими частинами тіста.

Рулет розріжте гострим ножем посередині уздовж, але не до кінця - залиште кілька сантиметрів до краю.

Спершу скрутіть один "хвостик" рулету спіраллю у напрямку до нерозрізаного кінця. Тоді покладіть зверху на "равлик", що утворився, нерозрізаний кінець рулету та скрутіть і покладіть зверху другий хвостик.

Верхівка краффіна має нагадувати асиметричний пагорб.

Покладіть виріб в підготовлену форму для випікання, накрийте зверху і поставте в тепле місце на 20 хвилин, щоб тісто піднялося.

Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, 35 хвилин до готовності. Щоб краффін не зарум'янився надто сильно, прикрийте його фольгою.

Готовий краффін охолодіть, дістаньте з форми та посипте цукровою пудрою.

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