Рецепт апетитної лазаньї від відомої кулінарки

Цей спосіб приготування італійської лазаньї належить видатній британській кулінарці Мері Беррі, яка роками вдосконалювала класичний рецепт.

У великій сковороді розігрійте олію, обсмажте там фарш. Тоді додайте порізані цибулю та часник.

Коли суміш обсмажиться, додайте дві столові ложки борошна, томатне пюре та чебрець, а також натріть консервовані помідори. Як слід протушкуйте.

Інгредієнти

Оливкова олія - 2 ст. ложки

Яловичий фарш - 900 г

Цибуля - 2 шт.

Часник - 2 зубчики

Борошно - 2 ст. ложки

Яловичий бульйон - 150 мл

Томатне пюре - 3 ст. ложки

Чебрець - 1 ст. ложка

Консервовані томати - 400 г

Для білого соусу

Вершкове масло - 50 г

Борошно - 50 г

Гаряче молоко - 750 мл

Діжонська гірчиця - 2 ч. ложки

Пармезан - 50 г

Сіль та перець

Для лазаньї

12 листів лазаньї

Твердий сир - 75 г

Підготуйте білий соус. Для цього розтопіть масло в каструлі, додайте борошно і, помішуючи, варіть протягом однієї хвилини.

Так само помішуючи, потроху влийте туди теплого молока та тримайте на маленькому вогні до загустіння. Додайте діжонську гірчицю, тертий пармезан та добре приправте сіллю і перцем.

Викладіть м'ясний соус рівним шаром у велику, але неглибоку форму для запікання. Зверху полийте його третиною білого соусу та накрийте шаром з листків тіста лазаньї. Зверху на листки викладіть половину м'яса, яка лишилася, та залийте половиною білого соусу.

Викладіть ще один шар листків тіста. Тоді знову покладіть зверху м'ясний соус і білий соус. А зверху присипте твердим сиром.

Залиште лазанью на шість годин. За цей час тісто стане м'яким.

Випікайте близько 45 хвилин при температурі 200 градусів. Подавайте на стіл гарячою.

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