Як розмалювати писанку на Великдень

Карантин - можливість зробити те, на що бракувало часу.

Майстриня народної творчості Ольга Сахно показує, як у домашніх умовах розмалювати писанку.

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