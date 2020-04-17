Як розмалювати писанку на Великдень

  • 17 квітня 2020

Карантин - можливість зробити те, на що бракувало часу.

Майстриня народної творчості Ольга Сахно показує, як у домашніх умовах розмалювати писанку.

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